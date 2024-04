Acord entre Telefónica i Ericsson sobre l’Open RAN

A mitjan 2024 hi haurà el primer desplegament d’Ericsson Cloud RAN a Europa (Bence Boros / Unsplash)

Ericsson (NASDAQ: ERIC) i O2 Telefònica a Alemanya començaran a desplegar Cloud RAN, suportant 5G Standalone (SA), en Offenbach, Alemanya, en la primera meitat de 2024, marcant el primer desplegament d’Ericsson Cloud RAN a Europa. Aquesta iniciativa segueix al Memoràndum d’Entesa (MoU) signat per Ericsson i Telefónica S.A. el setembre de 2023 per a accelerar l’adopció cap a una xarxa cada vegada més oberta construïda sobre l’arquitectura Cloud RAN d’Ericsson amb desplegaments de prova a Europa.

La iniciativa conjunta aprofitarà els últims avanços en virtualització i tecnologies en el núvol per a permetre una major flexibilitat, una prestació de serveis més ràpida i una major escalabilitat de la xarxa. La virtualització és un pilar clau de la tecnologia Open RAN i essencial en el camí cap a xarxes més obertes i programables. El desplegament de Cloud RAN donarà lloc a una nova i potent gamma de serveis i millors experiències de client per al mercat europeu. La inclusió de components centralitzats en el núvol també permetrà explorar nous models de negoci i iniciatives de generació d’ingressos.

Mallik Rao, Chief Technology & Information Officer d’O2 Telefónica, afirma: “Estem construint la nostra xarxa del futur per a oferir als consumidors i empreses d’Alemanya la millor experiència de xarxa i nous serveis digitals. La nostra transformació en el núvol en el nucli i la xarxa RAN és un element fonamental per a una xarxa flexible, totalment automatitzada i d’alt rendiment. Estem encantats d’associar-nos amb Ericsson per a afegir la moderna tecnologia Cloud RAN a la nostra cartera de socis. Treballem amb els millors del sector per a impulsar la innovació en xarxes en el mercat alemany”.

Daniel Leimbach, responsable d’Ericsson per a la Unitat de Mercat Western Europe, afirma: “Ericsson assumeix el lideratge en la industrialització d’Open RAN. Estem orgullosos d’embarcar-nos en aquest viatge amb el nostre soci, Telefónica Alemanya. Recolzada en la nostra col·laboració sobre 5G packet core cloud native, estem cloudificand conjuntament la xarxa per a preparar el camí cap a la xarxa del futur.”

El desplegament de la tecnologia Cloud RAN permetrà a O2 Telefónica introduir ràpidament noves capacitats de programari, adoptar un enfocament Open RAN en l’arquitectura de gestió i orquestració de serveis (SMO) i aprofitar les rApps per a millorar encara més les seves solucions. El desplegament també facilitarà una major flexibilitat i agilitat, al mateix temps que desbloquejarà una sèrie de noves capacitats basades en components centralitzats.

La solució es basa en les ràdios preparades per a open-fronthaul d’Ericsson i compta amb el suport dels socis de l’ecosistema HPE i Intel. O2 Telefónica també utilitzarà la solució Cloud Native Infrastructure d’Ericsson.

La iniciativa conjunta també obrirà la porta al fet que altres proveïdors de serveis de comunicacions (CSP) aprofitin l’automatització de la xarxa i la programabilitat de la RAN per a millorar la flexibilitat, escalabilitat i simplificació de les seves xarxes mòbils.





Per Tecnonews