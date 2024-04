S’ha consumit el 89,7% de les quotes de temporada disminuint la contractació de temporers

Un treballador de la construcció (SFG)

El 18 d’abril de 2024, el consum global de les quotes de temporada ha estat del 89,7%, amb 4.942 autoritzacions acordades. La quota inicial acordada per decret és de 5.512 autoritzacions en global, de les quals 82 pertanyen a treballadors comunitaris fronterers, 1.064 a no fronterers i 4.366 a extracomunitaris. No obstant, aquestes dades són orientatives i en cap cas són tancades.

La dinàmica de les contractacions el 18 d’abril se situa, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un -26,7% del consum de les quotes d’extracomunitaris (amb 1.444 permisos menys) i en un -15,1% del consum de les quotes per comunitaris (amb 175 permisos menys).

La contractació de personal per les quotes de temporada 2023-2024 és inferior a la de la temporada anterior a la mateixa data en un -24,7% (1.619 treballadors menys).