Una imatge de la reunió de cònsols a Ordino (Comú d’Ordino)

Durant la reunió de cònsols que ha tingut lloc aquest matí de dimarts a Ordino, s’ha arribat a l’acord de crear una comissió de treball per a optimitzar la gestió dels boscos comunals. “Volem que la gestió forestal deixi de ser una despesa per a passar a ser una inversió”, així ha expressat la voluntat conjunta dels set comuns, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma.

El departament de Medi Ambient del Comú d’Ordino, conjuntament amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I), ha presentat un informe per a conscienciar de la importància de l’aprofitament de la massa forestal, que representa el 40% de la superfície total del territori. “Estem tots d’acord en la importància dels boscos, i ja seguim un full de ruta, però cal optimitzar la seva gestió davant de dificultats que es troben com la manca d’empreses especialitzades”, ha afegit Eva Sansa, cònsol major de la Massana. Les dues cònsols han coincidit a destacar la necessitat de millorar la cura dels boscos, pel valor paisatgístic, la preservació del territori, i la qualitat de vida que aporten, com a finalitats de les mesures i accions que s’adoptin. La taula es configuraria amb la participació dels cònsols i els tècnics de Medi Ambient, amb l’assessorament de l’AR+I.

L’optimització de la recollida selectiva, ha estat un altre dels temes tractats durant la reunió. La finalització de l’actual concessionària, planteja un nou enfocament de cara a l’any vinent que tornarà a sortir a concurs. Com a millora i seguint la normativa europea és vol trobar un model més acurat i eficient, econòmica i ecològicament, segons les diferents zones.

La compareixença de Sansa i Coma, posterior a la reunió, ha acabat amb el suport al Pla de xoc de l’habitatge, proposat pel Govern. Les dues mandatàries han manifestat trobar-se ‘obertes i sensibles’ a un problema que és una realitat i que cal posar-hi solució. “És vol ser valent, prenent decisions per a trobar solucions reals i tenen tot el nostre suport’, ha conclòs Coma.