Jornada Mundial de la Joventut a Lisboa

Mon. Joan Enric Vives

Ja és aquí el pelegrinatge a Lisboa per a la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) amb el Papa Francesc. Aquests dies els joves del nostre Bisbat ja són a Cascais provinents de Coimbra, i els bisbes ens hi unirem a partir del 31 a Lisboa fins el 6. Dies de fraternitat, reflexió, pregària i joiosa participació. La finalitat principal d’aquestes Jornades JMJ és de posar Jesucrist al centre de la fe i la vida de cada jove, perquè sigui el punt de referència constant, la llum per a cada iniciativa i per a tota tasca educativa de les noves generacions. Van ser iniciativa de St. Joan Pau II que va voler convidar els joves a un compromís major amb l’Església, a pertànyer-hi de cor, rejovenint-la i assegurant la transmissió de l’Evangeli a les noves generacions.

És per això que una JMJ és un pelegrinatge en la fe, un fòrum per als joves, on s’experimenta la presència de l’Esperit, s’intenta ajudar-los a redescobrir la centralitat de la Paraula de Déu i dels sagraments en la vida diària, i crida els joves a ser uns testimonis ferms de Jesús. D’aquesta manera les JMJ, s’han convertit en el més gran esdeveniment evangelitzador de l’Església i en la millor escola de pastoral juvenil. Deia Benet XVI a Sydney (2008): “Esteu cridats a viure els dons de l’Esperit entre els alts i baixos de la vida quotidiana. Madureu la vostra fe a través dels vostres estudis, la feina, l’esport, la música, l’art. Sosteniu-la mitjançant la pregària i alimenteu-la amb els sagraments, per a ser, així, font d’inspiració i d’ajuda per a tots els que us envolten… Estar veritablement vius consisteix a ser transformats des de dins, estar oberts a la força de l’amor de Déu. Si acolliu la força de l’Esperit Sant, també vosaltres podreu transformar les vostres famílies, les comunitats i les nacions.”

La primera JMJ va tenir lloc a Roma l’any 1986, i després van venir Buenos Aires (1987), Santiago de Compostel·la (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), París (1997), Roma (2000), Toronto (2002) Colònia (2005) ja amb Benet XVI, i Sydney (2008), Madrid (2011). I ja amb el Papa Francesc Rio de Janeiro (2013), i Panamà (2019). El Papa Francesc per a aquesta Jornada ha dit als joves: “Somnio que a la JMJ torneu a experimentar l’alegria de la trobada amb Déu i amb els germans. Després de llargs períodes de distància i aïllament, a Lisboa -amb l’ajuda de Déu- redescobrirem junts l’alegria de l’abraçada fraternal entre pobles i generacions, l’abraçada de la reconciliació i la pau, l’abraçada d’una fraternitat missionera nova! Que l’Esperit Sant encengui en el cor el desig d’aixecar-se i l’alegria de caminar tots junts, en estil sinodal, abandonant les falses fronteres. És el moment d’aixecar-se! I, com Maria, portem Jesús dins nostre per a comunicar-lo a tots”.

Des de la nostra Diòcesi, visquem aquesta setmana, units a aquests esdeveniments de gràcia, amb l’oració, la comunió i el seguiment dels actes per TV. Tindrem el Papa a prop, que convoca els joves preferentment, però també tots els cristians, a viure units al Senyor, posant-lo com el fonament més important de tota la nostra vida. Siguem joves amb aquests joves!





+Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell