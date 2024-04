La CCIS participa en la presentació de les accions del projecte GALOP amb l’objectiu de promoure empreses sostenibles

Els representants de les cambres de comerç reunits a Girona (CCIS)

Les Cambres de Comerç d’Andorra, Lleida, Pyrénées Orientales, Occitanie Pyrénées-Méditerranée i Girona, com a líder, s’han reunit aquest dilluns a la capital gironina per a donar inici al projecte GALOP que pretén impulsar el desenvolupament empresarial i l’emprenedoria sostenible dins l’espai transfronterer de Catalunya, França i Andorra.

GALOP pren el testimoni del projecte CCI PirineusMedII, que agrupava les mateixes cambres, i s’adreça principalment a pime, microempreses, startups i autònoms amb la finalitat d’augmentar la seva competitivitat, la sostenibilitat, la internalització i la professionalització, dinamitzant així l’activitat i els contactes comercials entre el teixit empresarial transfronterer.

A la trobada d’avui hi han participat el president de la Cambra andorrana, Josep Maria Mas, i la seva directora, Sol Rossell. La reunió dona continuïtat a la que es va organitzar a Toulouse fa un mes i ha servit per a detallar i planificar les accions a posar en marxa.





Transició ecològica, econòmica, social i laboral

La transició ecològica suposa la transformació econòmica, social i laboral de tots els sectors econòmics. Afecta amb més intensitat els sectors més exposats o que necessiten una transformació més profunda dels seus processos productius, però també suposa la creació i expansió de noves activitats que comporten noves oportunitats d’ocupació.

En aquest marc, sorgeix la necessitat de promoure un canvi en els conjunts de competències per a augmentar el nombre de professionals que construeixin i dominin les tecnologies verdes, que desenvolupin productes, serveis i models de negoci verds, que creïn solucions innovadores basades en la natura i que ajudin a minimitzar la petjada ambiental de les activitats, des d’un enfocament d’igualtat d’oportunitats. Es tracta d’avançar en l’eficiència energètica i la reducció de residus, l’ús d’energies renovables, la transició cap a fonts d’energia renovable, la gestió responsable de la cadena de subministrament, el compromís amb la comunitat local i el compliment de regulacions ambientals i socials.





Accions a implementar

Observatori per a la sostenibilitat empresarial transfronterera: Els objectius de l’Observatori són desenvolupar i proposar una visió sintètica del territori transfronterer respecte als 17 ODS, basant-se en dades i indicadors rellevants dels cinc territoris; facilitar la implementació d’estratègies territorials sostenibles amb l’ajuda de dades objectives i identificar i prioritzar els reptes als quals s’enfronten les empreses en termes d’RSE (conjunt de pràctiques implantades per les empreses amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible). Es realitzarà un anàlisi contextual per a estudiar els principals reptes ambientals, econòmics i socials dels sectors d’activitat de l’espai territorial transfronterer segons els ODS de l’agenda 2030. També s’identificaran projectes inspiradors de la zona transfronterera que seran recollits en un llibre blanc. Aquests projectes serviran d’exemple a altres empreses per a promoure un o diversos ODS en el seu model de negoci.

Oferta d’accions formatives tant per als tècnics transfronterers com per als emprenedors i pime de cadascun dels territoris: Aquesta formació consistirà en una sèrie de píndoles formatives relacionades amb els ODS, amb l’objectiu de conscienciar les empreses i els tècnics sobre la sostenibilitat, concepte lligat a la responsabilitat social empresarial, i que pretén millorar i definir plans de treball concrets per a col·laborar amb l’esforç global i amb el compliment dels ODS, així com de la legislació vigent.

Acceleradora d’startups: Ofereix una metodologia que combina accions de formació en gestió empresarial, innovació, sostenibilitat, transformació digital i màrqueting, sessions de mentoria i activitats de networking, afavorint així el desenvolupament d’estratègies competitives, l’ampliació de la xarxa relacional i l’accés al finançament. Es desenvoluparà un programa flexible i personalitzat en el qual es treballarà la definició i validació del model de negoci, del producte o servei, l’optimització de la sortida al mercat, la consolidació de l’equip, la gestió del negoci, el finançament i el creixement d’aquest. També s’impulsarà el networking, amb experiències empresarials reals orientades a la posada en marxa tenint en compte els ODS.

Reforç al creixement sostenible de les pime: S’analitzarà la situació actual de l’empresa amb la finalitat de poder establir un full de ruta definint reptes que constitueixin canvis dins de l’empresa i proposar accions i eines concretes que els permetin aconseguir una transició cap a un creixement sostenible, intel·ligent i inclusiu.

Galop Tour: Es realitzaran dos Galop Tour per a abordar i conèixer casos d’èxit d’empresaris que ja estan implantats dins de les seves empreses, millores que contribueixin a un o més d’un ODS, amb l’objectiu de saber quin ha estat el camí per a realitzar aquesta implantació, conèixer els avantatges i entrebancs. Durant aquests viatges experiencials es realitzarà un primer taller de sensibilització col·laboratiu amb l’objectiu de capacitar els participants en sostenibilitat. Posteriorment, es realitzaran visites a les instal·lacions d’empreses que realitzen bones pràctiques. Les empreses inspiradores estaran recollides en el llibre blanc amb testimonis, reportatges, fotos, així com contactes de les empreses participants.

Networkings: Tenint en compte els 17 ODS, s’organitzaran activitats conjuntes de sensibilització i networking amb l’objectiu de capacitar i implicar empreses i agents de tot el territori transfronterer. La capacitació és essencial per a garantir un creixement sostenible i per a desenvolupar una base empresarial sòlida per a innovar i competir internacionalment. Aquestes activitats també fomentaran la trobada entre empreses de tot el territori per a oferir noves oportunitats de negoci en forma de contactes comercials que constitueixin un impuls a la cooperació.