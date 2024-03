La Revolució Francesa

Francesc Murgadas

El 2022 ja va haver-hi un intent de dur endavant allò que ara s’acaba d’aprovar a França. Però els interessos, sobretot econòmics, dels productors de proteïna vegetal van aconseguir aturar-ho. Es tractava -i tracta- de fer el vocabulari d’aquests productes el més planer possible i prou diferent del que fem servir per a les proteïnes animals, en la carn, i no generar així confusió en el comprador/consumidor.

Dit en termes planers, que els envasos de preparats de proteïna vegetal, no podran emprar paraules com filet, llom, escalopa o similars. Tant si són fets íntegrament de proteïna vegetal com si la contenen en una proporció significativa, com en el cas de les hamburgueses o les salsitxes.

Sembla que la cosa, aquest cop, va de debò. La llei aprovada fixa fins i tot les multes per als infractors (entre 1.500 i 7.500 euros segons sigui persona física o jurídica, és a dir, empresa).

Hi ha però, al meu entendre, un problema important. Tot el vocabulari que ara ja fa servir aquesta nova indústria, s’ha anat construint a força d’aplicar-hi els noms de la carn. Oblidant, d’entrada, que en la nutrició humana, l’aliment proteic ja està dividit en carn i peix i que, en aquest ventall, l’ús de determinats conceptes com ara els ja citats filets, escalopa o llom, s’utilitza indistintament i amb total normalitat. Crear ara un nou vocabulari, substituir cada paraula per una breu descripció o, en el cas de les substàncies, per noms químics, pot generar una confusió considerable que doni peu a una picaresca absolutament caòtica. Perquè, què passarà a la resta de la Unió Europea? Seguirà a França o anirà cadascú pel seu compte en aquesta Europa que tothom somnia sense fronteres?

És evident que un pit de pollastre fet créixer a partir d’una cèl·lula i en un recipient donant-li la forma habitual, no hauria de vendre’s com pit de pollastre en un prestatge al costat d’un aconseguit a l’escorxador i, per tant, d’un animal viu. Menys encara si el que se’ns ofereix és vegetal. Sobretot si continuem promocionant els productes per les seves qualitats més que pel seu origen. Potser cal recordar, com a colofó, que els aliments cada cop es venen menys “al natural” i més processats.