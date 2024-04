Coberta del llibre Tres mesos de vacances, de Neus Rossell

Títol: Tres mesos de vacances i altres alegries de ser mestra

Autora: Neus Rossell

Pàgines: 216

Editorial: Rosa dels Vents

Un elogi en clau d’humor a la vocació de mestre i una reivindicació del poder que te l’educació en la societat actual.

Com s’ho fan els mestres per a quadrar els horaris quan falta un professor? Com es gestiona la diversitat a les aules? Com es una reunió amb un pare que creu saber mes d’educació que la mestra i que sempre es posiciona a favor del seu fill? Un ofici, el de mestre, que no està prou reconegut, i un col·lectiu a qui se’l recorda constantment que els mestres no es poden queixar perquè tenen dos mesos de vacances. O n’eren tres?





Font: lacasadellibro