43 horts socials per a la gent gran d’Encamp

El sorteig dels horts socials a Encamp (Comú)

El Comú d’Encamp ha sortejat els 43 horts socials que disposa per a la gent gran en el marc del projecte impulsat pels comuns i Reig Fundació. Les parcel·les, ubicades a Terres Primeres, estan destinades a jubilats, residents a la parròquia d’Encamp, que no tinguin una ocupació remunerada i vulguin participar d’un projecte adreçat a millorar la qualitat de vida de la gent gran mitjançant el conreu d’un hort durant tot un any.

Enguany, el Departament d’Afers Socials i Gent Gran han rebut 12 sol·licituds de persones que per primera vegada participaran en el projecte. Els hortalans (28) i les hortalanes (15) han recollit la clau de l’hort corresponent per tal de poder començar a cultivar-lo, tan aviat com la climatologia ho permeti, i del qual podran gaudir-ne durant tota una temporada.

Els banders comunals han preparat la terra i l’entorn, i tot el material necessari que els hortalans podran compartir durant el conreu. Aquest any, el servei de banders també ha posat a disposició dos grans dipòsits de compost per a facilitar-ne l’ús als horts.

El sorteig i l’entrega de claus ha comptat amb la presència de la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernández, i els consellers d’Afers Socials i Gent Gran, Sílvia Ramond i d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba. També han participat en l’acte els consellers comunals i membres de la comissió d’Afers Socials i Gent Gran, Joan Sans i Marta Pujol, i la responsable de Reig Fundació, Esther Segura.

La cònsol major ha donat les gràcies a tots els assistents i participants, a la Fundació Reig i als diferents departaments del Comú d’Encamp, i ha recordat el lema del projecte amb el qual “es persegueix l’objectiu de cultivar la salut de la gent gran”. Tant la socialització, com l’activitat física i la bona alimentació són elements protagonistes d’aquest projecte “que continuarem impulsant”.

Per la seva part, la responsable de Reig Fundació, Esther Segura, ha recordat que “és un projecte fonamental per a la gent jubilada que tenen una alternativa a les cases pairals, llars de jubilats i, a més, és recuperar una activitat pròpia del país com és el contacte amb la terra i els horts”.





18 anys d’una iniciativa clau per a la gent gran de la parròquia

El projecte dels Horts de Terres Primeres es va iniciar l’any 2006 amb 17 parcel·les, gràcies als terrenys cedits per Casa Joan Antoni. Aquesta iniciativa té com a finalitat promoure l’autonomia de la gent gran a partir de la realització d’una activitat física senzilla en un entorn natural com és l’horticultura. Actualment, el projecte disposa de 43 horts en dues feixes, que permeten a la gent gran de la parròquia cultivar verdures i hortalisses durant tota la temporada.

Aquest projecte es va posar en marxa pensant en les persones grans que volien mantenir la vitalitat, per tal que puguin mantenir-se en bona forma física. Conrear un hort significa sortir de casa, caminar i fer un exercici físic moderat, en un entorn natural, i que dona la satisfacció de poder gaudir d’aliments sans i naturals.

Les persones interessades a participar en aquest projecte poden adreçar-se al departament d’Afers Socials i Gent Gran del comú d’Encamp.