La Diputació de Lleida estudia ampliar als consells comarcals el Pla de Cooperació per a inversions locals en el pressupost 2025

Al centre de la imatge, Joan Talarn, en la seva visita al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça (Diputació de Lleida)

La Diputació de Lleida estudia ampliar als consells comarcals, a partir del pressupost de 2025, el Pla de Cooperació per a inversions locals, fins ara destinat a ajuntaments i EMD. Els consells sí que estan inclosos en el pla de subvencions per a despesa corrent. Així ho ha comunicat aquest dimarts el president Joan Talarn al Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, on ha estat rebut pel president comarcal, Albert Palacín, amb qui ha mantingut una reunió de treball, acompanyat de l’alcaldessa del Pont de Suert, Yolanda Ferran; l’alcaldessa de Vilaller, María José Erta; la consellera de Cultura del consell i directora del Serveis Territorials de Cultura a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Norai, i el vicepresident del consell, Josep Rispa.

Aquest ajut serviria per a afrontar la rehabilitació del futur centre de serveis socials comarcals, que es preveu ubicar en un ampli local recentment comprat, que durant anys era seu de serveis d’oci de la hidroelèctrica.

Talarn ha remarcat que, conjuntament amb el vicepresident, Agustí Jiménez, fa temps que es plantegen l’ampliació d’aquest pla per a donar solucions a les necessitats d’inversions dels consells comarcals. “Són ens municipalistes amb un nivell baix de finançament, un fet que coincideix just en un moment en el qual els ajuntaments cada vegada mancomunen més serveis”.

El president de la Diputació també ha visitat l’Arxiu Comarcal, situat a l’antic Palau Abacial del Pont de Suert.