Una de les coses interessants que té el nostre món, és l’associacionisme. Una capacitat que hem desenvolupat com a éssers humans molt interessant. Associar-se o crear associacions ens acosta a persones amb els mateixos interessos o problemes. Si l’associació a la qual t’acostes té molts anys significa per a tu un avantatge. Com a principiant podràs aprendre ràpidament de l’experiència dels socis ja existents. Sense lloc a dubte per a ajudar-se entre ells s’han creat associacions de mil i un tipus.

Sense anar més lluny vull aprofitar per a esmentar l’Associació Long COVID Lleida que s’ha presentat recentment a la ciutadania. Sens dubte associar-se, en aquest cas, ajuda als malalts d’aquesta nova malaltia i, fins i tot, desconeguda per a alguns que és la COVID Persistent. Associar-se, com deia, són tot avantatges. T’obre les portes en l’àmbit social, podràs fer nous amics i, el més important, amb els teus mateixos interessos o problemes com comentava abans.

En el cas d’associacions de malalts com la que acabo de comentar. Els avantatges són que aquells que ja ho sofreixen poden ajudar a superar el camí a aquells que es troben per primera vegada enfront de la malaltia. Sentir-se comprès i entès per persones que sofreixen les mateixes dificultats davant la vida.





