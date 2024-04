Demòcrates d’Escaldes lamenta que la majoria compri patrimoni sense un projecte darrere

Les conselleres comunals de Demòcrates, Anna Garcia i Gemma Bofarull (Demòcrates)

Les conselleres de Demòcrates + Independents d’Escaldes-Engordany, Anna Garcia i Gemma Bofarull, han lamentat, aquest dilluns en sessió de Consell de Comú, que la majoria adquireixi patrimoni per a la parròquia sense una planificació darrere, des del punt de vista de l’ús que se li vol donar. Tal com ha remarcat Garcia, “no estem en contra de la compra d’immobles, perquè és una garantia de preservació de béns inventariats, però ens agradaria que darrere la compra hi hagués un projecte d’ús més clar“. “Projectes concrets, socials o culturals“, ha afegit, treballats “de manera paral·lela” a l’adquisició i que “reverteixin directament en la ciutadania d’Escaldes-Engordany“.

Garcia ha fet aquestes manifestacions en el marc del punt de l’ordre del dia en què s’ha aprovat l’adquisició, per 1,15 milions d’euros, de dues bordes a la part alta d’Escaldes, i que se sumen a la borda Gabriel, també adquirida recentment. “Cap dels tres béns, tal com ha informat la majoria, té actualment una utilitat comunal o se sap a què es destinaran”.

D’altra banda, i també durant la sessió d’aquest dilluns, Demòcrates + Independents han votat a favor de l’adjudicació dels treballs, per valor de prop d’1 milió d’euros, per al projecte d’embelliment de la plaça Santa Anna i conversió per a vianants de l’avinguda Carlemany en aquesta zona de la part alta de la parròquia, perquè es faci en paral·lel a l’actual construcció de l’aparcament. Així mateix, també han votat a favor de llogar casa Felicia perquè sigui, de manera provisional, l’oficina de turisme d’Escaldes-Engordany.

Ara bé, en aquests dos punts les conselleres (el conseller Gabriel Guerrero no ha pogut assistir per motius personals) han volgut deixar clar dos aspectes. Per una banda, han reivindicat -com portava DA+I al programa– que la futura oficina de Turisme es mantingui a la part alta de la parròquia i que, a més, preservi l’estètica de la caseta emblemàtica dels anys 70, dissenyada per Enric Llimona. La mateixa estètica que tenia l’actual i que ara s’enderroca per a facilitar el trànsit.

Per altra banda, i tenint en compte que ara la part alta comptarà amb més espai per a vianants i menys per a vehicles, Garcia ha recordat que és una zona “amb una circulació complexa“, però “volem deixar palès que no podem renunciar a treballar aquest accés a Escaldes“. Les conselleres han demanat al Comú una reflexió sobre com millorar l’entrada i el trànsit de tota la zona -incloent els senEts de circulació-, així com la senyalització en l’entrada des d’Encamp. “Un treball global per a millorar i facilitar l’entrada a la parròquia“, han defensat.

Finalment, i tal com ha informat Bofarull, s’han abstingut de la liquidació pressupostària del quart trimestre del 2024, ja que no eren encara membres del Comú durant aquell període.