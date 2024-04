La Seu aprova la llicència d’obres del futur centre de salut mental

Edifici del Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns, per unanimitat, la llicència d’obres que ha de permetre la construcció del futur centre de salut mental de l’Alt Pirineu. El projecte, que és liderat pel Bisbat d’Urgell i també compta amb la implicació del Govern d’Andorra, tindrà un pressupost de més de 7,8 milions d’euros.

Tal com ja s’havia avançat la legislatura passada, el nou servei d’àmbit pirinenc s’ubicarà a l’edifici del Seminari Diocesà i donarà servei a municipis que formen part de la Diòcesi d’Urgell. Concretament, l’equipament ocuparà l’ala oest de l’extens recinte, situat a l’avinguda del Camí Ral de Cerdanya i a tocar del centre històric de la Seu. El projecte constructiu contempla que tindrà una capacitat màxima de fins a 97 llits d’hospitalització per a atendre persones amb problemes de salut mental d’arreu del Pirineu català i d’Andorra. D’aquesta manera s’evitarà que tant ells com els seus familiars s’hagin de desplaçar a centres ubicats lluny de la zona, com els que hi ha a Lleida o a Barcelona. També s’hi preveu que hi haurà servei de centre de dia.

La proposta presentada a l’Ajuntament també contempla la gestió per part del grup especialitzat Benito Meni Complex Assistencial en Salut Mental (CASM), concertat per la Generalitat i que depèn de la Congregació de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. I és que el finançament de l’obra és fruit, en una part important, del llegat que va deixar Maria Maestre Pal a la seva mort, l’any 2010, perquè es destinés a projectes socials a la Seu i el Pirineu, mitjançant el Bisbat d’Urgell.

D’altra banda, en aquesta Junta de Govern Local també s’ha acordat la sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Habitatge (AHC) per als 13 pisos socials que gestiona actualment l’Ajuntament, fruit dels acords assolits la legislatura passada amb aquest òrgan de la Generalitat.