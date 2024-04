Detingudes dues lladres de perfums reincidents

Seu central de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir aquest dilluns, a la tarda, al Pas de la Casa, dues dones de 23 i 39 anys i no residents, com a presumptes autores de delictes contra el patrimoni per furts en diverses perfumeries de la localitat encampadana. Van ser les treballadores d’un dels establiments afectats les que van donar l’avís quan les van reconèixer. La perfumeria havia denunciat les dues dones a finals de març per haver sostret una trentena de cofres amb un preu de cost superior als 1.800 euros. Aquell mateix dia, una estona després, haurien furtat en una altra botiga de la cadena deu perfums més valorats en prop de 700 euros.

En el moment que dilluns es va alertar la Policia que les dones havien tornat, es va iniciar la recerca i se les va localitzar, identificar i detenir minuts després un cop es van fer totes les comprovacions necessàries. Es desplaçaven amb un vehicle amb matrícula francesa, a l’interior del qual es van trobar quatre perfums, que haurien furtat en altres comerços, i un estri per treure alarmes. Per la manera que tenien de procedir, la Policia sospita que podrien haver actuat en ocasions anteriors.