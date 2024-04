Surf en moto i al mar? Del tot real!

La setmana passada ja vam dedicar el Naufragant per la xarxa a quelcom d’insòlit, el pilot Marc Márquez pilotant una moto de velocitat, de gran cilindrada, per muntanyes ben cobertes de neu. Simplement, espectacular. Per a aquesta setmana, les imatges no són menys impressionants, fins i tot, poden sorprendre més que el pilotatge sobre neu.

És possible conduir una moto, tipus enduro, surfejant les onades del mar? Increïble, però ben cert i real. Recuperem un vídeo de fa uns quants anys, 8 per a ser exactes. El vídeo és del compte DC Shoes, al YouTube. Com tot sovint diem, no proveu de fer el que veieu a les imatges.