Escaldes organitza activitats esportives per a les vacances de Pentecosta

Una raqueta i una pilota de tennis taula (iStock)

El departament d’Esports del Comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa les activitats esportives de primavera per a infants i joves de 6 a 14 anys durant les vacances escolars de Pentecosta. Durant la setmana del 21 al 24 de maig, els participants realitzaran diferents esports, com ara futbol, bàsquet, natació, tennis, tennis taula, taekwondo, judo, rítmica, dansa i escacs. L’objectiu és oferir a les famílies activitats per als infants i joves durant les vacances escolars i fomentar els hàbits saludables.

Totes les activitats quedaran repartides en torns de matí (09.45 h a 13 h) i de tarda (15.15 h a 18.00 h). Així, els interessats podran fer un dels torns o bé la jornada completa. Per a qui agafi la primera opció el preu total serà de 30 euros mentre que els qui optin per la segona, el preu total serà de 60 euros. Enmig de la jornada esportiva hi haurà un descans per a dinar (13.15 h a 15.00 h), que tindrà un preu total per a tota la setmana de 24,80 euros.

El servei d’acollida es farà al pavelló del Prat Gran de 08.45 hores a 09.45 hores i el de recollida de 18.00 hores a 18.30 hores al mateix indret. Amb tot, el Comú posa a disposició dels pares que ho necessitin un servei de ludoteca que funcionarà de 18.30 hores a 20.15 hores a un preu de 4 euros per infant. Les inscripcions ja es poden fer al web del Comú www.e-e.ad.