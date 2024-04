Adjudiquen els treballs per a convertir el tram de la part alta de Carlemany en zona per a vianants

Render de com quedarà la zona un cop realitzats els treballs (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquesta tarda de dilluns l’adjudicació dels treballs que han de permetre la integració del nou aparcament de l’Església i la plaça que s’hi farà al damunt amb el darrer tram de l’avinguda Carlemany, que esdevindrà per a vianants. Això farà que la porta d’entrada a la zona històrica de la parròquia sigui de fàcil accés tant per al ciutadà com per als turistes i convidarà a visitar la part alta, amb l’Espai Caldes, recentment inaugurat, i el projecte Caldes, que en els propers mesos també ha de quedar enllestit.

Amb aquesta actuació, la corporació tira endavant un altre dels compromisos adquirits durant la campanya electoral i continua apostant de manera ferma en el seu objectiu per a revitalitzar la zona històrica d’Escaldes-Engordany. La cònsol major, Rosa Gili, ha indicat que és un pas més per a “arreglar tota la zona” i ha avançat que la previsió és que pugui estar enllestit a final d’any. Els treballs tindran un cost de 911.000 euros i engloben també l’adequació de la carretera d’accés a la parròquia i una part de la plaça Santa Anna.

En la sessió de consell de Comú celebrada avui també s’ha donat llum verda a un crèdit extraordinari de 35.000 euros per als treballs de condicionament del local que acollirà la nova oficina de turisme. Es tracta d’un local situat als baixos de l’edifici Casa Felicia, a la plaça Santa Anna, molt a prop d’on es trobava fins fa poques setmanes la caseta de Turisme. Amb els treballs de condicionament es procedirà a pintar el local, millorar la instal·lació i la il·luminació, així com treballs al sostre, entre d’altres. La previsió és que la nova oficina de Turisme ja estigui en funcionament per la festa major de la parròquia. “És una ubicació excepcional, a la plaça Santa Anna, a tocar del projecte Caldes i del nou aparcament i la nova plaça de l’Església i, per tant, pensem que és un molt bon lloc”, ha afirmat Rosa Gili.

Un altre dels punts aprovats que permetrà tirar endavant accions a la part històrica fa referència al crèdit extraordinari d’1,15 milions d’euros per a l’adquisició de patrimoni comunal. Així, tal com s’anunciava la setmana passada, el Comú ha comprat a Casa Molines una borda de l’avinguda Copríncep de Gaulle i la borda del Molí del Poader -també conegut com a Sumana- amb el terreny adjacent, situat a l’altre costat del riu on s’ubica el projecte Caldes. En total, les dues propietats sumen més de 2.400 metres quadrats de superfície i el Comú està acabant d’estudiar quin ús hi donarà, però la voluntat és ubicar-hi equipaments comunals o serveis per a la ciutadania, així com dotar d’un pulmó verd la part històrica de la parròquia.

Les finances també han centrat l’atenció en la sessió d’aquesta tarda. Durant el consell de Comú, s’ha aprovat l’execució pressupostària referent al quart trimestre del 2023. En xifres generals, el darrer trimestre de l’any s’ha tancat amb 37,422 milions d’euros de despeses i 32,186 milions d’euros d’ingressos. Això dona un resultat de 5,235 milions negatius que s’explica perquè la bona situació del Comú ha permès afrontar els pagaments tirant de caixa i sense haver de demanar cap préstec. D’haver-se tirat endavant la demanda del préstec que inicialment s’havia contemplat s’hagués tancat amb un superàvit d’1,8 milions d’euros. En aquest sentit, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha avançat que el tancament del mandat anterior es farà amb un superàvit de més de 15 milions d’euros, ja que el període 2020-2022 es va tancar amb 20,2 milions positius que restats als 5,2 negatius del darrer trimestre dona aquest resultat.

En aquest sentit, Quim Dolsa ha detallat que dins el capítol d’ingressos cal ressaltar els 32 milions d’euros que el Comú ha ingressat. Una mostra de la “solvència del Comú” que arriba a aquestes xifres “sense haver apujat les taxes i els impostos socials a la ciutadania”, ha destacat el cònsol menor, Quim Dolsa. Segons també ha destacat el mandatari, bona part dels 32 milions d’euros provenen dels impostos directes, indirectes i del capítol de taxes i altres ingressos. I és que, el que s’ha recaptat sota aquest concepte ha estat superior al que s’havia pressupostat en un inici. Referent a les despeses, dins el capítol d’inversions, el Comú ha liquidat més de 12 milions d’euros i 20 milions més ja estan compromesos, és a dir, a punt de ser liquidats. Davant aquesta situació financera, Dolsa ha volgut ressaltar que aquestes són unes xifres mai vistes al Comú i més tenint en compte que la quantitat ja compromesa per a inversions (20 milions d’euros) és la mateixa que va destinar l’equip comunal que hi havia entre el 2015-2019. Cal recordar que dins d’aquestes inversions hi ha projectes com la llar de jubilats, diverses compres de patrimoni com ara les dels terrenys a la Vall del Madriu o la millora del Prat del Roure.

Amb aquestes xifres, el Comú segueix gaudint d’un bon estat de salut financera i, segons ha manifestat el cònsol menor, la tendència seguirà sent aquesta. Així, a 31 de desembre del 2023, el total de préstecs històrics comunals (contrets pels equips comunals d’altres colors polítics) se situen en 2,6 milions d’euros, el que representa un 8,44% d’endeutament dels últims tres anys sobre el màxim de 200% que permet la llei.

Així mateix, la sessió de Comú ha servit també per a aprovar la modificació dels treballs i de la despesa plurianual de l’aparcament del Falgueró, que permetran guanyar una seixantena de places més del que s’havia previst inicialment. Cal recordar que durant les feines d’excavació es va observar que en una part del subsòl no hi havia roca, sinó runa, el que permet fer guanyar espai a la primera planta. Així, la decisió del Comú implica reconduir el projecte per a fer-hi més places d’aparcament arribant a la 350 quan en un principi només n’hi havia projectades 290. La corporació considera que aquesta modificació és una oportunitat, ja que malgrat l’augment del pressupost -el guany d’espai tindrà un cost de 438.000 euros-, el cost final per plaça es redueix. En paraules de la cònsol major “és una bona oportunitat perquè el tema dels aparcaments sempre és complicat al nostre país i això ens permet guanyar una seixantena de places”.

El Consell de Comú també ha servit per a aprovar un suplement de crèdit per a millorar les instal·lacions de climatització de l’escola bressol 1, així com l’aprovació de l’ordinació reguladora de l’administració electrònica i l’aprovació d’un suplement de crèdit per a arreglar el mur de pedra seca que va patir un despreniment a la carretera de la Plana fa unes setmanes i per a posar un sistema de barrera a la carretera d’Engolasters per a evitar futurs incidents. Finalment, també s’ha aprovat una petita modificació al Pla d’Urbanisme necessària per a tirar endavant el pla especial de Can Noguer, que permetrà millorar l’accés a la zona i, alhora, que el Comú obtingui dues parcel·les.