La Seu vol que es cobreixin places de la Policia Municipal

Agents de la Policia Municipal de la Seu fent una inspecció al carrer (Foto: RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat recentment una moció per a demanar que es cobreixin totes les places del Cos de Policia Municipal. La petició, que havia presentat el grup de Junts, va tirat endavant amb 9 vots a favor, després que s’hi afegissin ERC i la CUP. L’equip de Govern (Compromís) es va abstenir.

En l’exposició de motius, el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va recordar que la legislatura passada es va fer una convocatòria de noves places per a equilibrar les baixes i altes que hi ha a la Policia Local, però que “la borsa es va acabar i ara no hi ha tots els efectius”. Simultàniament, Fàbrega recorda que aquest reforç “és necessari per a assegurar la convivència” i perquè actualment molts agents es troben que els és més difícil conciliar les hores extres i les vacances. El primer grup de l’oposició ja va presentar aquesta idea ara fa sis mesos, però atès que no hi ha hagut novetats van decidir presentar la moció.

A més a més, Jordi Fàbrega ha assenyalat el fet que recentment es va convocar “una comissió urgent pels problemes d’inseguretat” que hi ha hagut els darrers mesos a la ciutat. El fet més visible d’aquesta percepció és que des del començament d’aquest any s’han incendiat 18 contenidors d’escombraries (la meitat d’ells en un sol cap de setmana), que han suposat un cost de 20.000 euros per a tots els contribuents. I més enllà d’aquest fet, Fàbrega es mostra preocupat perquè s’ha viscut “una situació crítica de molts incidents en poc temps”. Per tot plegat, i tot i matisar que la seguretat ciutadana “és un tema complex i amb molts factors”, creu que “sí que ajudaria a millorar-la disposar de tota la plantilla de la Policia Municipal”. En aquest sentit, la moció aprovada demana dur a terme la convocatòria de places i que si no es poden convocar les fixes, almenys, es faci una convocatòria temporal.





Fre a l’onada d’incendis de contenidors

En nom de l’equip de govern l’alcalde, Joan Barrera, va coincidir amb Junts a expressar la preocupació que ha generat la xifra “desorbitada” de 18 contenidors cremats, però apunta que darrerament “s’ha aconseguit que això s’aturi”, mitjançant la coordinació amb els cossos de seguretat i estrenyent el cercle envers els suposats autors dels fets. Sobre la percepció d’inseguretat que això ha generat, en tot cas, Barrera considera important no difondre una “sensació d’alarma”. Per a reduir els actes vandàlics o delictius, s’ha passat a convocar amb més freqüència la comissió de seguretat i, assegura, “s’hi estan posant tots els esforços possibles”.

Pel que fa estrictament a la situació de la Policia Municipal, l’alcalde urgellenc ha detallat que quan va entrar l’actual equip de govern hi havia 18 agents disponibles, d’un total de 22 en plantilla; i que ara, amb la marxa de dues persones i una substitució, n’hi ha 17. La majoria de les vacants actuals, hi afegeix, són per comissió de servei i no es poden convocar de nou. Per això, l’opció que li queda a l’Ajuntament és la de convocar interins.

Paral·lelament, el sindicat ha presentat al·legacions al procés actual. En tot cas, Barrera assenyala que “el problema, que ve de més enrere, és que hi ha quatre places de caporal vacants, i tres són de propietat”. Les bases estan en marxa, però de moment no s’hi pot avançar més enllà de començar a resoldre la cobertura de totes les places. Un objectiu en què l’equip de Govern s’hi mostra totalment d’acord “perquè és necessari”, però que es troba amb que “els tempos de l’administració són els que són”. Per tot plegat, Compromís va optar per una “abstenció en positiu”.

El portaveu d’ERC, Francesc Viaplana, es va mostrar a favor de la moció perquè considera “important” que el Cos Local de Policia “estigui ben dotat com pertoca, en lloc de carregar-se d’hores extres”, tot i entendre que “moltes vegades els ritmes de l’administració no són els que voldríem”. Viaplana va aprofitar per a “reivindicar que a la Seu tenim un magnífic Cos de Policia Municipal, que fa molta feina” més enllà de les tasques de vigilància i prevenció de conflictes o delictes.

Finalment, per la CUP, Núria Valls, va assenyalar que a la plantilla aprovada de la Policia ja es preveuen aquestes 22 places i si hi ha baixes cal cobrir-les com pertoca. Valls va coincidir amb els altres grups a expressar que “la seguretat i l’incivisme són temes complexos”, però difereix sobre les possibles solucions perquè opina que el problema “no es resol amb més càmeres”, sinó millorant les condicions de la població.

Al final del debat, Jordi Fàbrega va agrair el suport d’ERC i la CUP i va demanar que aquest procés de cobertura de places “s’acceleri” perquè, tot i estar d’acord que els processos administratius són complexos, “per això ja vam advertir al setembre” que hi havia aquesta necessitat. D’altra banda, sobre la instal·lació de noves càmeres de videovigilància en punts conflictius, Fàbrega va recordar que aquesta mesura ja està aprovada i, per tant, espera que es faci efectiva com més aviat millor.