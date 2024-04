La tos ferina: Una malaltia que continua amenaçant la salut pública

Una adolescent patint un atac de tos (Getty images)

La tos ferina és una malaltia infecciosa altament contagiosa causada pel bacteri Bordetella pertussis. Encara que sovint s’associa amb una malaltia infantil, pot afectar persones de totes les edats, i les seves complicacions poden ser greus, especialment en nadons i nens petits.

Els símptomes inicials de la tos ferina poden semblar-se als d’un refredat comú, amb congestió nasal, tos lleu i febre baixa. No obstant això, la tos ferina és coneguda per la seva tos persistent i paroxística, caracteritzada per una sèrie de tos ràpides i profundes, sovint seguides d’una inspiració forta que produeix un so similar a un “grunyit” o “crida”. Aquesta tos pot ser tan intensa que provoca vòmit o dificultats per a respirar.

Detectar la tos ferina no és fàcil, especialment en les primeres etapes de la malaltia, quan els símptomes poden semblar-se als d’un refredat comú. Això no obstant, si una persona presenta una tos persistent que dura més de dues setmanes, especialment si hi ha antecedents de contacte amb algú que té la malaltia, és important buscar atenció mèdica. Els metges poden utilitzar proves de laboratori, com ara una mostra de mucus nasofaringe, per a confirmar el diagnòstic.

El tractament generalment implica l’ús d’antibiòtics per a ajudar a controlar la infecció i reduir la seva propagació a altres persones.

També s’aconsella administrar vacunes contra la tos ferina com a mesura preventiva. Les vacunes infantils rutinàries generalment ja inclouen la vacuna contra la tos ferina, i es recomana als adults que rebin vacunes de record periòdiques per a mantenir la immunitat.