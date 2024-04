Títol: Perverso

Durada: 45 minuts

Gènere: Drama, suspens

Creació: Alonso Laporta, Gustavo Ron

Intèrprets: Ivan Massagué, Kira Miró, Esmeralda Pimentel

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: Amazon Prime Video

La sèrie Perverso narra la història d’Haro, un astut aristòcrata que compleix condemna per violació i assassinat. La seva vida fa un tomb quan un segrestador amenaça la seva existència i actua contra l’elit empresarial. Haro, aprofitant aquesta connexió, negocia beneficis penitenciaris a canvi de col·laborar en la investigació dels segrestos.

No obstant això, la seva veritable intenció és preparar una venjança contra la jutgessa (Kira Miró) que el va empresonar. La sèrie se submergeix en un intrigant joc de manipulació, on res no és el que sembla i tots amaguen segones intencions. Justícia, lleialtat i venjança s’entrellacen en un univers ple de matisos i secrets.





Per Sensacine