Cinc parcs catalans per a visitar en família

Un dels bonics racons del Parc Samà de Cambrils (Gencat.cat)

Passejar entre parcs i jardins és un autèntic goig. Se’n troben de temàtiques molt diverses, però tots ells són un homenatge a la natura, a l’art i a l’arquitectura… En definitiva, és una mirada i una manera d’entendre el món d’una ment creadora. En tots ells també s’hi respira frescor, veiem una explosió de colors i de formes, sentim pau i ens hi trobem més que bé. Mostrem, a continuació, cinc parc de Catalunya del tot recomanables per a visitar en família.

Possiblement passejar pels jardins Artigas de la Pobla de Lillet, a la comarca del Berguedà, ens transporta inevitablement al Park Güell de Barcelona. I és que són obra de la mateixa ment, Antoni Gaudí. Un lloc espectacular per a fer-hi una escapada.

A Lloret de Mar trobem els Jardins de Santa Clotide. Aquí ens submergirem en un món amb personatges mitològics com Venus i les sirenes. Trobarem la calma i unes visites espectaculars a la Costa Brava.

Passejar pels Jardins Marimurta de Blanes és un autèntic goig. Aquí descobrirem moltes plantes exòtiques i veurem una autèntica explosió de colors. També tindrem unes visites espectaculars de la Costa Brava. Fins i tot trobarem un bar dins dels jardins.

A Palafrugell trobem els coneguts jardins de Cap Roig. Si us agrada la botànica i el paisatge, pocs llocs com el jardins de Cap Roig, on podreu passejar sense pressa entre plantes i flors i al costat del mar, sobre penya-segats.

El Parc Samà de Cambrils és un jardí històric, un hort mediterrani, un bosc poètic, un palau melancòlic, un laberint i molt més. Una escapada ideal per a tota la família.





Informació extreta del web escapadaambnens.com