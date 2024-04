FYOB, una marca de roba sostenible amb contribució social

Web de l’empresa de roba sostenible FYOB

Laura Pradas, emprenedora originària de Vilablareix i llicenciada en el doble grau d’economia i administració i direcció d’empreses a la Universitat de Girona UdG, ha arrencat FYOB (For Your Own Beauty) al Coworking Cassà, situat a la casa modernista de “Can Trinxeria” d’aquesta població.

La impulsora ha afirmat que FYOB és fruit de la voluntat de tirar endavant un projecte empresarial amb valors de sostenibilitat, proximitat i amb un clar component d’igualtat de gènere i compromís social”.

Les peces de FYOB poden ser ubicades en la categoria de roba “Genderless” (sense gènere), de manera que poden ser utilitzades per qualsevol persona indistintament de quin sigui el gènere amb què senti identificat.

Ja de sortida, Laura Pradas ha afegit a la seva col·lecció d’estrena la col·laboració amb una artista especialista en il·lustració, la valenciana Ame Soler (Tres Voltes Rebel). A més, incorpora una altra col·laboració amb l’artista visual i muralista resident a Barcelona, Laura Gonballes.

En una segona onada, s’hi afegiran nous productes (camises, bosses, etc) però d’entrada els productes de llançament són dessuadores que destaquen per les seves característiques:

Contribucions socials

Juntament amb l’associació feminista IN VIA, la marca de roba inicia un projecte social que consisteix en un taller d’artteràpia de costura destinat a dones que han patit violències masclistes. Es dona un percentatge del benefici de totes les peces a l’associació IN VIA per aquest projecte.

Peces amb història

A cada peça FYOB s’hi troba una història que va més enllà a la moda convencional. Totes les peces empoderen a la persona que les vesteix, ja que juntament amb les peces FYOB es defensarà els seus valors i s’expressarà la seva autenticitat. Cada disseny de FYOB està impregnat de significat emocional i social, creant una experiència única per als qui vesteixen les seves peces.

Ecològic, ètic i local

Les peces de vestir de FYOB es distingeixen pel compromís amb el medi ambient i pels tallers i proveïdors tèxtils, utilitzant materials naturals i treballant amb proveïdors locals per a reduir l’impacte ambiental. La producció local permet tenir més control sobre tots aquests processos. Totes les peces es fabriquen entre Espanya i Portugal, amb producció ètica.

Certificacions ecològiques

Tots els teixits compten amb certificacions ecològiques. Es manté la cadena de subministrament el més sostenible possible amb l’objectiu d’aconseguir condicions justes, segures i saludables a tota la cadena. Es prioritza el procés ètic i els productes amb contingut ecològic per a minimitzar l’impacte ambiental.

Aquesta empresa va ser premiada en la quarta edició dels Premis Projecta’t de la Diputació de Girona i se li poden fer comandes des de la web (www.fyobbrand.com). FYOB també és empresa associada a l’AENTEG (Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona).

Per Tecnonews