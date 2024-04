Mal cap de setmana per als integrants de la Federació de Ciclisme a Sabiñanigo

El tres representants de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC)

No ha estat el millor cap de setmana per als tres corredors de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) que es van desplaçar el cap de setmana fins a Sabiñánigo per a realitzar la 4a prova internacional del circuit Shimano Supercup UCI. Amb un nou circuit espectacular i duríssim que afavoria, en un principi els corredors andorrans, el dia es llevava amb sol i alguns núvols.

Tot semblava que s’esperava una gran jornada per als corredors del Principat, però Oriol Pi amb problemes mecànics i Roger Turné amb problemes estomacals no van poder acabar la prova. Nuno Gomes també va tenir problemes a la sortida, però va poder acabar 25è en categoria Sub 23 i 39è de la general.