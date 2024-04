Una cinquantena d’alumnes estan sense plaça a batxillerat

Alumnes realitzant les proves oficials de batxillerat (SFG)

No hi ha prou places a batxillerat. Una cinquantena d’alumnes del sistema confessional espanyol es troben ara mateix sense poder accedir a batxillerat el curs vinent. Ja s’han fet les primeres reunions amb les famílies afectades i hi ha bona predisposició per a trobar la millor resposta per part de les administracions.

La llista d’espera del Sant Ermengol i del María Moliner ha superat l’oferta de places de batxillerat per a l’any vinent. Tots dos centres s’han reunit amb els estaments relacionats. De moment, no hi ha solucions però sí bona predisposició, segons les direccions.

Des del María Moliner, esperen poder ampliar una línia més de batxillerat, com ja van fer l’any passat, i d’aquesta manera es podria donar resposta als alumnes en llista d’espera.

D’altra banda, aquest dilluns al migdia s’han reunit amb la direcció de la Sagrada Família els afectats d’aquesta escola. La preocupació és evident. Recorden que van fer arribar una carta al Sant Ermengol, també a l’ambaixada d’Espanya, al Bisbat i al ministeri d’Educació, exposant el seu malestar, ja que la meitat dels alumnes preinscrits al Sant Ermengol s’han quedat sense plaça. A la carta explicaven com, a diferència de les famílies del Col·legi Janer, no se’ls va recomanar que fessin una doble inscripció, si no que se’ls va assegurar la plaça.

El Col·legi Janer també ha exposat a la conselleria de l’ambaixada i al Govern la necessitat dels alumnes i ara esperen actuacions per part dels diferents estaments, que són qui tenen l’última paraula. Tot i que l’afer se solucioni per aquest curs, demanen alternatives per al futur immediat.