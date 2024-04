Arrestat per abusar, presumptament, d’una filla menor

Un home emmanillat (arxiu)

Aquest dimarts, 30 d’abril, el servei de Policia ha detingut, per ordre de la Batllia, un home de 45 anys, a Andorra la Vella com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual arran d’un cas que està judicialitzat. L’individu estaria acusat d’haver abusat sexualment d’una filla menor. La detenció s’ha efectuat de matinada.

Per altra banda, un altre home, de 43 anys i no resident, ha estat arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar el certificat d’experiència laboral per tal d’obtenir un permís de residència i treball.