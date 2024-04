Andorra Turisme amplia la comunicació i impulsa accions en 15 mercats internacionals

La presentació de la temporada d’estiu d’Andorra Turisme (SFG)

Andorra Turisme augmenta els esforços per a atraure turisme internacional que faci estades més llargues al país, consolidant la tendència dels últims anys. Amb aquest objectiu, la campanya d’estiu es continua enfocant a diferents mercats internacionals, però amb intensitat diferent. Mentre que se segueix treballant a Espanya i França, s’augmenten els esforços en destins més llunyans, concretament a Bèlgica, Regne Unit, Irlanda, Països Baixos, Alemanya, Itàlia i Suècia. A aquests esforços se sumen també les accions comercials que s’estan fent a nous mercats: el Canadà, els Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Brasil i l’Argentina.

Durant la presentació d’aquest dimarts, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat “un canvi en l’estratègia que busca l’equilibri: s’augmenta la comunicació en mercats llunyans i altres continents, atraient clients de més poder adquisitiu i que generen més pernoctacions; es reforça la línia de comunicació prèmium amb accions com l’Andorra Selected i, finalment, s’impulsa la promoció d’un gran nombre d’esdeveniments que diferencien el país i també porten turistes de mercats més propers”.

De fet, des que es va optar per potenciar la visita de turistes, l’evolució de les dades dels darrers deu anys evidencia un canvi de tendència: actualment, la majoria dels visitants passen almenys una nit al país. L’hivern de 2014, el gruix més gran de visitants, el 58%, van ser excursionistes d’un dia, mentre que el 42% van ser turistes que dormen al país. En canvi, per segon any consecutiu, aquest hivern la majoria, el 55%, han estat turistes, mentre que els excursionistes han baixat al 45%. En dades globals, aquesta temporada Andorra ha rebut més de 3 milions de visitants, superant i els 2,5 milions de 2014.

Aquest hivern, el nombre de turistes frega els 1,7 milions, un 5% més respecte de l’hivern de l’any passat, quan se’n van rebre 1,6 milions. De la mateixa manera, les pernoctacions s’acosten als 5,7 milions, un 4% més en comparació als més de 5,4 milions de la mateixa temporada de 2023. En concret, destaca especialment l’augment del 18% dels turistes estrangers que venen de més enllà de França i Espanya i que s’acosten al mig milió. En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres ha destacat que “s’ha augmentat en turistes i pernoctacions, amb un especial creixement dels visitants de destins llunyans, com ara l’Europa Central, l’Amèrica del Nord i l’Amèrica del Sud”.





Un estiu ple d’esdeveniments

Amb la voluntat de diversificar l’oferta i desestacionalitzar el turisme, s’ha dissenyat una temporada d’estiu carregada d’esdeveniments esportius i culturals. Així, la música destaca amb la segona edició de CLÀSSICAND, el Jambo Street Music o l’Andorra Mountain Music. Al juliol torna el Cirque du Soleil amb Sublim, una oda a l’alta costura que s’inspira en la tradició comercial del país. En el sector gastronòmic i després de l’èxit de les dues edicions, al setembre tornarà l’Andorra Taste. Finalment, entre els diversos esdeveniments esportius programats durant aquests mesos, a l’agost destaquen els Campionats del Món de BTT.