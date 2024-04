La Casamanya Extrem entra al circuit mundial de verticals de la ISF

Pau Pellicer, Jordi Serracanta, Ludovic Albós i Carlo Ferrari (Comú d’Ordino)

La Casamanya Extrem, la cursa vertical que des de 2014 se celebra a l’emblemàtic pic de Casamanya, tindrà lloc aquest any el dissabte, 8 de juny, amb la novetat que formarà part del VK Open Championships, el circuit mundial de verticals de la ISF, la Federació internacional d’Skyrunning.

L’edició passada ja va formar part de la Copa Catalana de Curses Verticals, un fet que va contribuir a fer créixer la participació. Aquest any es continuarà en aquest circuit i, a més, s’hi afegeix l’internacional de manera que les previsions són de continuar creixent fins arribar als 300 inscrits.

La cursa consta de tres circuits competitius i una activitat d’iniciació a les curses verticals per als més petits.

La Casamanya Extrem és l’estrella amb 5 km de distància i 1.440 metres de desnivell positiu. Surt del carrer Major d’Ordino i arriba al pic.

La Casamanya Clàssic arriba al pic sortint des del Coll d’Ordino i és puntuable per als joves de categoria Cadet. Són 3,5km amb un desnivell positiu de 760 metres i també s’adreça a tots aquells aficionats a les curses de muntanya que vulguin mesurar les seves forces.

La Casamanya Mini és el recorregut competitiu per a les categories infantils i puja des del Coll d’Ordino fins a la roca que hi ha a mig camí del Casamanya. Té 2,4 km de distància i 400 metres de desnivell positiu.

Finalment, la Casamanya Start és una activitat pensada per als més petits que encara no tenen edat per a competir i que amb un entrenador de curses de muntanya seguiran el recorregut de la Mini Extrem aprenent algunes tècniques alhora que podran veure els més grans competir.

La cursa l’organitza Estripagecs Mountain Events i No Limits Club amb la col·laboració de la Federació Andorrana de Muntanyisme i el Comú d’Ordino. “Tenint en compte que bona part dels participants d’aquesta cursa venen de fora d’Andorra i que molts ho fan acompanyats de la família, des del Comú hem fet coincidir la prova amb l’organització del Mercat de segona mà AD300, per tal d’oferir als visitants una activitat addicional i amb l’objectiu de dinamitzar la parròquia”, ha explicat el conseller de Turisme, Dinamització i Esports del comú d’Ordino, Jordi Serracanta.

Per la seva banda, un dels organitzadors, Pau Pellicer, ha indicat que ja hi ha unes 50 inscripcions formalitzades i que la majoria són de corredors nous “un fet que fa preveure que aquest any tornarem a créixer en número de participants”. El fet de formar part del circuit mundial de curses verticals també ha estat molt ben valorat per la FAM, ja que “això fa pujar el nivell competitiu i contribueix a situar Andorra en el mapa de calendari de curses”, ha apuntat el seu director tècnic, Carlo Ferrari.

Com a novetat, aquest any, es farà l’entrega de dorsals des de divendres a la tarda i també s’ha programat una conferència a càrrec de César Canales, expert en preparació de curses.

També des de l’any passat la cursa té un vessant solidari i si en el certamen anterior es van fer donatius a la Creu Roja, aquesta edició el que es reculli s’entregarà a la Fundació Kailash Home.