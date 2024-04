La regió portuguesa d’Aveiro i el seus populars “ovos moles”

Una bella foto de postal d’Aveiro (iStock)

La gastronomia portuguesa és coneguda arreu del món pel seu sabor exquisit i la seva rica varietat de postres tradicionals. Entre aquestes delícies es troben els famosos “ovos moles”, un dolç típic de la regió d’Aveiro, una població propera a Oporto que captiva els paladars amb la seva textura suau i el seu gust subtilment dolç. La gastronomia de la regió és un dels atractius que conviden a fer un viatge en qualsevol època de l’any.

L’elaboració dels “ovos moles” és tota una artesania que ha anat passant de generació en generació com un tresor culinari. La textura suau i sedosa del seu interior, juntament amb la seva capa exterior fina i cruixent, en fan un plaer irresistible per als sentits.

La preparació dels “ovos moles” requereix d’habilitat i paciència. El procés comença amb la separació dels rovells dels ous, que s’utilitzen per a la part interior del dolç, mentre que les clares poden ser emprades per altres elaboracions. Els rovells es barregen amb sucre fins a aconseguir una mescla densa i lliscant, que s’omple en petits motlles per a donar-los la forma característica de conquilla. Després, aquestes delicades peces es recobreixen amb una capa fina de paper de rifa per a preservar la seva frescor i facilitar el seu transport.

Els “ovos moles” es presenten amb una gran diversitat de formes i decoracions. Els mestres pastissers usen motlles artesanals per a donar-los formes inspirades en la vida marina, com peixos, cassoletes o altres símbols locals.

Ja hi ha, doncs, un nou motiu per a fer una escapa, en aquest cas, a Aveiro, a la regió del centre i a la subregió del Baixo Vouga. El 2021 tenia 80.880 habitants. És la seu d’un municipi format per 14 freguesias. Aveiro és la principal ciutat del Baixo Vouga i la seva àrea metropolitana té prop de 67.000 habitants.