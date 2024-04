S’obre el termini per a presentar originals al Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu

El recordat periodista, Àlex Lliteras. Foto: Arxiu/RTVA

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, acompanyada del president del BC Andorra, Gorka Aixàs, la directora general d’RTVA, Imma Jiménez, i el director general del Diari d’Andorra, Ignasi de Planell, ha presentat aquest dimarts la quarta edició del Premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu. El certamen té com a objectiu principal reconèixer l’excel·lència periodística en l’àmbit de l’esport.

El premi està dotat amb 5.000 euros aportats pel Govern, dels quals 4.000 euros són per al treball guanyador i 1.000 euros per a l’accèssit. “Aquest guardó va néixer com un homenatge a la persona i al gran professional que va ser Àlex Lliteras i s’ha convertit en un estímul de l’excel·lència en el periodisme esportiu”, ha ressaltat Mònica Bonell.

A més, l’acte d’avui dimarts també ha servit per a signar un conveni per quatre anys de vigència per a formalitzar la col·laboració entre totes les parts per a l’organització d’aquest premi. “Amb aquest conveni consolidem el premi, garantim la seva continuïtat en el temps i el fem gran”, ha assegurat Mònica Bonell. Per la seva banda, Gorka Aixàs ha explicat que “posar-ho per escrit garantirà que el premi perduri i que a través d’ell puguem seguir recordant la figura de l’Àlex Lliteras, que tant ha representat per a nosaltres i per les entitats que representem”.

Així mateix, Imma Jiménez ha destacat el paper de Gabriel Fernández, en l’organització del guardó, el qual presentarà la gala d’entrega del premi, que se celebrarà a l’octubre i comptarà com a professional convidat a Ramon Besa. I, finalment, Ignasi de Planell ha explicat que el paper del ministeri és clau per a garantir la continuïtat d’un projecte “creat per un grup d’amics” i ha considerat que els guanyadors de les edicions anteriors, els quals compten amb un destacat recorregut professional, també han contribuït a la projecció internacional del premi.

Tal com es recullen a les bases del premi que es publicaran al BOPA aquest dijous, es poden presentar treballs publicats en premsa, ràdio, televisió i internet difosos durant l’any 2023 i fins al 30 de juny de 2024. A més, les publicacions han d’haver estat fetes en català. Amb la voluntat de facilitar la concurrència, les propostes s’han de lliurar de forma telemàtica a l’adreça electrònica premialexlliteras@govern.ad. El termini per a presentar els treballs s’obrirà aquest dijous 2 de maig i es tancarà el 8 d’agost, a les 15 hores.

Es poden presentar reportatges de premsa, ràdio, televisió o difosos per internet. Pel que fa a la premsa, cal presentar un original de la publicació de qualitat excel·lent en format PDF, quant a ràdio i televisió, els treballs s’han d’enviar en qualsevol format digital a l’adreça electrònica facilitada, acompanyats d’un certificat signat per la direcció del mitjà corresponent i, en el cas d’una sèrie, l’autor haurà d’escollir-ne un sol capítol.