Pedro Sánchez no abandonarà la presidència del Govern espanyol

El president espanyol, Pedro Sánchez, en una imatge d’arxiu (EP / AMIC)

Pedro Sánchez continuarà com a president de l’Executiu espanyol i, segons ell mateix ha manifestat, ho fa “amb més força que mai”. Ho ha anunciat en una aparició de caràcter institucional realitzada al palau de La Moncloa. Sánchez s’havia agafat uns dies per a reflexionar i meditar sobre si deixava el càrrec en admetre’s a tràmit una denúncia presentada pel moviment d’ultradreta Manos Limpias contra la seva esposa, Begoña Gómez, per tràfic d’influències i corrupció en el sector privat.

El la seva compareixença, Pedro Sánchez ha manifestat: “Assumeixo el compromís de treballar sense descans per la regeneració pendent de la nostra democràcia i per l’avanç i la consolidació de drets i llibertats”. El president considera que s’ha orquestrat en contra seu una “campanya de descrèdit des de fa 10 anys”. Ha afegit: “o diem prou o la degradació de la vida pública condemnarà el nostre futur”. “Estem parlant de respecte i de dignitat”, ha sentenciat.