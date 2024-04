La Seu atorga 22.000 euros en subvencions per a la promoció del municipi beneficiant 18 establiments

El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

Un total de 18 establiments es beneficiaran de les subvencions de promoció del municipi que atorga l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, esgotant la dotació pressupostària d’enguany per aquest concepte que és de 22.000 euros. En xifres, aquestes subvencions atorgades van des de 369,89 euros, com a ajut amb import més baix, a 2.589,21 euros com a ajut més alt.

Aquests ajuts concedits s’engloben en les diferents línies subvencionables: 11 per a la creació de nous establiments; 5 ajuts per a la reforma d’establiments ja oberts; 4 per traspàs; 5 per a menors de 35 anys i per a majors de 45 anys; 8 ajuts per valor afegit; 3 per creació de llocs de treball; i 11 ajuts per aparadors. Val a dir que alguns dels establiments han obtingut ajuts per diferents línies subvencionables al complir diversos requisits.

Del total de 23 sol·licituds presentades per a optar a aquests ajuts, només 5 n’han quedat excloses per no complir amb els requisits de les bases d’aquesta convocatòria.