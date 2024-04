XXVIII Memorial Fidel Bagan amb presència de l’Andona Club

L’Andona Club ha participat al XXVIII Memorial Fidel Bagan, a Sabadell (Andona Club)

Sabadell (Vallès Occidental) ha acollit aquest cap de setmana una matinal de ciclisme d’alt nivell amb la disputa del XXVIII Memorial Fidel Bagan, puntuable per a la Copa Catalana cadet, júnior i femení. La cita organitzada per la Penya Ciclista Palomillas ha batut el rècord de participació de la prova amb més de 200 inscripcions i per primera vegada ha comptat amb una sortida exclusivament femenina, que ha reunit més de 80 ciclistes.

La prova femenina ha arrencat amb múltiples atacs per part de les corredores fins que Myriam Núñez (Primeau Velo Groupe Abadie), Mireia Trias i Paula Blasi (Massi Baix Ter) han aconseguit, a meitat de carrera, l’escapada definitiva que s’acabaria jugant la victòria. La campiona equatoriana Myriam Núñez ha obtingut la victòria per davant de les dues rivals de l’equip empordanès, segona i tercera respectivament. El gran grup ha arribat amb mig minut de retard i encapçalat per Gielen Gielen (Primeau Velo Groupe Abadie), quarta.

Pel que fa a la participació andorrana, val a destacar el top ten en categoria elit d’Anna Albalat (8) i Raquel Balboa (10), ambdues de l’Andona Club.

La propera competició serà el dissabte, dia 4 de maig, als campionats de Catalunya, a Palafrugell, i el diumenge 5 de maig, a la Copa Catalana, a Juneda.