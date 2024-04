Descobreix l’encant de Porto: Guia completa per a viatgers

Vista parcial de la ciutat de Porto, a Portugal (Getty images)

La ciutat de Porto està situada a la vora del riu Duero, i és famosa per la seva arquitectura, la seva gastronomia i unes tradicions que la fan única. Un dels llocs més emblemàtics d’aquesta ciutat del nord de Portugal és el seu nucli antic, declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Recomanem passejar pels seus estrets carrers empedrats i descobrir les antigues cases de color pastel i els encisadors balcons de ferro forjat. A més, pots visitar:

La Torre dos Clérigos, que ofereix unes vistes impressionants de la ciutat des del seu campanar.

Ribeira: És la pintoresca zona de Ribeira, a la vora del riu Duero. Amb els seus edificis de colors, els carrerons empedrats i els bars i restaurants al costat del riu, Ribeira és el lloc perfecte per a passejar i absorbir l’essència de la ciutat.

Pont Lluís I: Un dels monuments més emblemàtics de Porto és el Pont Lluís I, que connecta la ciutat amb Vila Nova de Gaia. Aquesta impressionant estructura metàl·lica, construïda a finals del segle XIX, ofereix vistes espectaculars sobre el riu Duero i els seus cellers de vins de Porto a la vora.

Catedral de Porto (Sé do Porto): Situada al cor del nucli antic de Porto, la Catedral de Porto és una obra mestra de l’arquitectura romànica. El seu interior impressionant i les seves vistes panoràmiques des del pati del claustre fan d’aquesta catedral una parada obligatòria per als amants de l’art i la història.

Livraria Lello: Coneguda com una de les llibreries més boniques del món, la Livraria Lello és un tresor arquitectònic i literari. El seu interior impressionant, amb una escalinata de fusta tallada i vitralls, colorits, ha inspirat autors com J.K. Rowling en la creació de Mons màgics.

Estació de tren de São Bento: No només és un punt de partida per als viatgers, sinó també una obra d’art en si mateixa. El vestíbul de l’estació està decorat amb impressionants rajoles de ceràmica, que narren escenes de la història de Portugal i del transport.

Cellers de vins de Porto a Vila Nova de Gaia: Una visita a Porto no està completa sense tastar el seu famós vi de Porto. A les ribes de Vila Nova de Gaia, trobareu nombrosos tasts de cellers on podreu degustar i aprendre sobre la producció d’aquest vi únic.

Jardins del Palau de Cristall: Amb vistes panoràmiques sobre el riu Duero i un ambient tranquil, aquests jardins són ideals per a un passeig o un pícnic.

Aquests són només alguns dels indrets imprescindibles que reflecteixen la rica història i l’arquitectura singular de Porto.

Però, Porto no és només conegut per la seva bellesa arquitectònica, sinó també per la seva exquisida gastronomia. El plat estrella de la regió és el famós plat de bacallà, preparat de diverses maneres segons la recepta tradicional portuguesa. A més, no pots marxar tampoc sense tastar les francesinhes (una mena de sandwich amb capes alternes de carn de porc i formatge i recobert de formatge i una salsa de cervesa i tomàquet), els pastissos de nata o el vi de Porto, una de les especialitats locals més apreciades mundialment.

La vida a Porto està impregnada de costums i tradicions que reflecteixen l’orgullós passat de la ciutat. Un dels esdeveniments més destacats és la festa de Sant Joan, que se celebra a mitjan juny amb focs artificials, música en directe i sardines a la brasa. A més, els habitants de Porto són coneguts per la seva hospitalitat i calidesa, i no dubtaran a compartir amb tu les seves tradicions locals i els seus plats preferits.