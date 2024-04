Aquests són els llaços que estan arrasant aquesta temporada

Un maxi llaç, una de les opcions de la temporada (Unsplash +)

Els llaços són el complement estrella de la temporada i no és una sensació teva. Amb la tendència coquette arrasant, els llaços s’han convertit en una peça clau per a impregnar la cabellera de dolçor i sofisticació. Hi ha qui aposta per la versió passador per a recollir la part superior del cabell, però el llaç també està disponible en forma de goma per a unir tota la cabellera en un gest. Avui repassem les diferents maneres de portar els llaços que són súper inspiradores.

Llaç maxi, el triomfador

Per al seu 30 aniversari, la influencer Violeta Magriñán va apostar per un semirecollit amb llaç, que va deixar al descobert el seu serrell llarg i una cabellera llarga, treballada amb suaus ones. Va ser sens dubte l’opció més afavoridora per a lluir l’estilisme coquette que va portar a conjunt amb la seva petita Gala. El llaç escollit és en to negre setinat, no sabem si com a goma o com a passador, però és sens dubte el més icònic.

La model Karlie Kloss també va confiar en el maxi llaç, en aquest cas en versió vellut, per a portar-lo a la red carpet. En comptes de recollir part de la cabellera, aquest look recull tot el cabell en una cua llarga.





Llaç vermell chic

Per part seva, Dulceida aposta per lluir un llaç petit vermell per a catapultar una cueta polida, de serrell lateral. Amb aquest complement, la cueta passa de la seva versió més senzilla i anodina a una molt més atractiva i personalitzada.





Dos llacets roses

Hailey Bieber aposta per una versió dolça amb aquests dos llacets en color rosa que recullen en dues parts la zona davantera de la cabellera, en forma de cuetes amb trenes. Per a crear aquest look, n’hi ha prou amb tenir a mà dues tires petites en el to que més t’agradi per a crear el llaç damunt d’una petita cueta amb la qual recollir els flocs.

I acabem aquest post animant-te a explorar, si t’ha agradat el llaç com a complement, totes les maneres de portar-lo.





Per bellezactiva.com