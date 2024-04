La Fundació Meritxell rep la visita del Raonador del ciutadà

A l’esquerra, el Raonador del ciutadà visitant l’FPNSM (Fundació)

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ha rebut aquest dimarts la visita del Raonador del ciutadà, Xavier Cañada, qui va jurar el càrrec el passat mes de febrer. La directora general de l’FPNSM, Celine Mandicó, la directora de l’àrea d’atenció a l’adult i l’envelliment, Anna Jiménez, i la directora de l’Àrea Tècnica, Montse Seivane, han estat les encarregades de donar-li la benvinguda i d’acompanyar-lo a través dels espais de l’entitat.

La visita ha tingut com a objectiu mostrar a Cañada els diferents serveis i programes de l’FPNSM, així com els suports que s’ofereixen a les persones amb discapacitats que s’hi atenen. Així mateix, el raonador ha pogut conèixer de primera mà els serveis de Xeridell, EDES i la Residència Albó i també se li ha preparat una sessió de demostració de l’eina de realitat virtual immersiva, ERVI, per a mostrar les diferents funcionalitats que ofereix aquesta eina tecnològica.

La trobada s’ha acabat amb una reunió de treball amb les diferents direccions de l’entitat per a aprofundir en temes com la col·laboració entre institucions, en relació amb el seguiment i l’aplicació de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, i de totes les accions i projectes que actualment està duent a terme la Fundació, alineats amb la Convenció.