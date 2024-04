Evitar l’olor a humitat a la roba

Una dona gaudint de l’olor de la seva roba (AMIC)

Evitar que la roba faci olor d’humitat és fonamental per a mantenir-la fresca i neta. En aquest article, et compartim algunes estratègies efectives per a prevenir aquest problema.

Emmagatzematge adequat: Guarda la roba en un lloc net, sec i ben ventilat. Evita àrees humides com a soterranis o armaris prop d’àrees propenses a la humitat, com a banys o cuines.

Utilitza bosses o contenidors hermètics: Si vius en una àrea especialment humida, considera emmagatzemar la roba en bosses o contenidors hermètics per a protegir-la de la humitat ambiental.

Assecat complet abans de guardar: Assegura’t que la roba estigui completament seca abans de guardar-la. Si deixes la roba lleugerament humida, pot desenvolupar olors d’humitat amb el temps.

Fes servir productes absorbents d’humitat: Col·loca bosses de gel de sílice, carbó activat o productes específics per a absorbir la humitat en l’armari o calaixos on guardes la roba.

Ventilació: Assegura’t que hi hagi una bona circulació d’aire en l’àrea on guardes la roba. Obre les finestres regularment per a permetre que entre aire fresc i sec.

Neteja regular: Neteja regularment els armaris, calaixos i altres àrees d’emmagatzematge per a evitar l’acumulació d’humitat i floridura que pugui transferir-se a la roba.

Fes servir ambientadors naturals: Col·loca en l’armari o calaixos, saquets de tela amb herbes seques com a lavanda o romaní, que no sols ajuden a mantenir la roba fresca, sinó que també brinden una aroma agradable.





Per Tot Sant Cugat