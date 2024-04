Un home emmanillat (iStock)

Controlat portant droga al damunt. Aquest passat cap de setmana, el servei de Policia ha detingut un home, de 31 anys. L’individu en qüestió va ser arrestat perquè es trobava en possessió de 0,56 grams de cocaïna.

En un altres ordre de delictes, el passat divendres, la Policia va arrestar una dona de 31 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per falsificar certificats d’experiència laboral per tal d’obtenir un permís de residència i treball.