Lluís R. Samper Pascual

Considero que l’ofici de moderador de continguts, és una professió de risc, que pot afectar negativament a la salut mental de qui l’exerceix. Un 20%, de les persones que treballen en aquest àmbit a Espanya, estan de baixa per estrès, depressió o causes semblants.

La tasca del moderador de continguts consisteix bàsicament en el control i fltratge dels continguts generats pels usuaris en les xarxes socials. L’objectiu és el de determinar si un contingut compleix les normes i directives especifiques de la plataforma concernida.

El personal d’empreses subcontractades per les plataformes revisa cada contingut. Si no és conforme a allò que està establert, el contingut se suprimeix, pura i simplement. Un moderador arriba a veure centenars de posts al dia. Per tant, a cada un, hi pot dedicar menys d’un minut.

La violència i atrocitats presents a les xarxes, a alguns dels moderadors els deixa un pòsit que amb el temps els pot generar algun tipus de malaltia mental. Per això les empreses que s’hi dediquen tenen un equip de psicòlegs a disposició de la seva plantilla professional.

Es consideren suficients dues setmanes de formació per a esdevenir moderador de continguts, al termini de les quals l’aspirant al lloc de treball signa un contracte on, entre altres obligacions, accepta la de guardar estricta confidencialitat sobre les tasques que realitzarà.

En connectar-nos a les xarxes socials uns algoritmes de les plataformes fan el primer cribratge. La segona la fan els moderadors de continguts eliminant tots els posts incorrectes no detectats en la primera. Hem de tenir present que cada dia es produeixen milions de posts al món.

Segons reflectia fa poc la premsa escrita espanyola, algunes empreses del sector amenacen d’ubicar-se en altres països on la legislació és més laxa i no hi ha sindicats. Afirmen que la intel·ligència artificial acabarà substituint aquesta feina, cosa que no crec que passi a curt termini a causa del poc desenvolupat que està el tema, del qual se’n parla molt, però al meu parer s’avança poc.