La IA Generativa i la transformació digital de les empreses centraran les Jornades INNTEC 2024

Web per a inscriure’s a les jornades INNTEC 2024

En la seva vuitena edició, les Jornades de la Innovació i les Noves Tecnologies INNTEC d’enguany, que es duran a terme els dies 6 i 7 de maig (de 9:00 h a 18:00 h el primer dia, i de 9:00 h a 14:00h el segon) al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, tractaran sobre la democratització de la intel·ligència artificial (IA) Generativa i la transformació digital dels despatxos professionals, amb diverses ponències en format de conferències, taules rodones i exposició de casos pràctics.

La primera jornada – dilluns 6 de maig – tindrà com a tema central la Intel·ligència Artificial Generativa (IAG), una branca de la IA que se centra en la creació de contingut original a partir de dades ja existents; s’exploraran els desafiaments tècnics, les oportunitats emergents i els impactes socioeconòmics de la mà de ponents de renom.

Núria Castell, professora titular de la UPC i doctora en informàtica, donarà el tret de sortida a l’esdeveniment analitzant les aplicacions i els abusos de la IAG. Diego Delgado, CEO de Zeno Quantum, explicarà el seu cas pràctic amb la ciència i la tecnologia per a decidir el futur acadèmic i professional. També com a exemple demostratiu, José María Lago, cofundador i CTO de Yeagar.ai, enraonarà sobre la innovació estratègica, i serà Javier Menéndez, doctor en IA, AI Microsoft MVP i AI Partner de Kyndril, qui tanqui la primera jornada amb una ponència on es podrà descobrir si les persones podran ser substituïdes (o no) per la IA.

La jornada de dilluns també inclourà quatre taules rodones. La primera tractarà d’analitzar els desafiaments tècnics en la democratització de la IAG i els nombrosos reptes que presenta; la segona taula rodona donarà una àmplia visió en les noves tendències sobre lideratge de la mà de la intel·ligència artificial; s’enraonarà sobre l’impacte de la IA en la societat dins els àmbits de l’educació, la funció pública, la salut i les finances en la tercera i, finalment, serà a la quarta taula rodona on es parlarà sobre la regulació de la intel·ligència artificial per a garantir un desplegament ètic i just.

La segona jornada girarà al voltant de la transformació digital dels despatxos professionals, on s’explorarà com la IA està revolucionant la manera en què operen les empreses, des dels desafiaments fins a les oportunitats, i la necessitat d’actualitzar-se i navegar dins el territori digital.

Pol Guasch, CEO de Minerva Data Solutions, serà el primer ponent d’aquesta segona jornada, on ensenyarà als assistents a desbloquejar el seu potencial empresarial amb la IA; en forma de cas pràctic Carlos Martínez, cofundador d’Opinator i Executive Board Member Director, compartirà la transformació digital de l’experiència del client com a factor clau per a l’èxit empresarial; també de manera exemplificativa Joan Guixà, CEO de SinzerAd, explicarà la transformació digital d’un family office i, com a tancament, Ignasi Martín, Director General d’ACTINN, canviarà la manera de pensar dels assistents per a passar a fer-ho en digital.

La jornada de dimarts també inclourà dues taules rodones, en les quals es tractarà la transformació dels despatxos professionals des del punt de vista de professionals de diferents sectors, tals com advocats, economistes, consultors, enginyers, arquitectes i especialistes en màrqueting.

L’INNTEC 2024 comptarà amb 28 conferenciants que intervindran en 8 ponències i 6 taules rodones. Durant les jornades es lliurarà també l’ACTINN Awards 2023, atorgat a l’empresa Zeno Quantum per la creació del programa d’orientació “MeOrienta”, amb el qual es pretén facilitar als estudiants la presa de decisions sobre el seu futur acadèmic i professional.

Les jornades se celebraran els dies 6 i 7 de maig al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Les inscripcions són gratuïtes i es poden efectuar a través de la web https://inntec.ad/.

ACTINN Andorra Clúster de la Tecnologia i la Innovació és una associació multisectorial privada sense ànim de lucre que té com a objectius millorar la competitivitat de les empreses del país i implantar i desenvolupar les noves tecnologies i la innovació en diferents àrees de negoci.