Unió Laurediana queda a mans de Josep Majoral

Josep Pintat (Terceravia)

Josep Pintat ha afirmat a RTVA que es considera retirat de la política. Ho ha dit hores després que Unió Laurediana hagi renovat la junta i s’hagi elegit Josep Majoral com a president. Rosa Giner serà la vicepresidenta i l’exconseller general Oliver Alís, el portaveu del grup. D’aquesta manera es dona via lliure que els cònsols lauredians Josep Majoral i Mireia Codina repeteixin com a candidats a les eleccions comunals.

Ara queda per veure quin serà el futur de Terceravia ja que no es va arribar a constituir com a partit polític, només com a agrupació electoral, i no es va presentar a les eleccions generals. Per altra banda, Josep Majoral ha afirmat que s’ha assabentat del canvi d’opinió de Josep Pintat sobre el pacte d’Estat per la UE pels mitjans de comunicació.