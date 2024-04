Tipus d’armaris funcionals

Armaris vestidors en una habitació (AMIC)

Els armaris són elements essencials en qualsevol llar, ja que proporcionen emmagatzematge i organització per a la roba, els accessoris i altres articles. Aquests són alguns dels armaris que es poden trobar i les seves funcionalitats.

Armaris de paret: Aquests armaris estan integrats en l’estructura de la paret. Són ideals per a habitacions amb espai limitat, ja que no ocupen espai addicional a l’habitació.

Armaris amb portes batents: Aquests armaris tenen portes que s’obren cap a fora i solen ser els més comuns. Són pràctics i fàcils d’usar, ja que permeten accedir fàcilment al contingut de l’armari.

Armaris amb portes corredisses: Són ideals per a espais petits, ja que no ocupen espai addicional en obrir-se.

Armaris modulars: Aquests armaris estan composats per mòduls individuals que es poden combinar i personalitzar segons les necessitats d’emmagatzematge i l’espai disponible. Són versàtils i poden adaptar-se a diferents dissenys i configuracions d’habitacions.

Armaris per a roba: Dissenyats específicament per a emmagatzemar roba, aquests armaris solen tenir barres per a penjar peces, prestatgeries per a plegar roba i calaixos per a emmagatzemar articles més petits com a mitjons i roba interior.

Armaris per a sabates: Aquests armaris estan dissenyats per a emmagatzemar i organitzar sabates. Poden tenir prestatges inclinats o reixetes per a mantenir les sabates en el seu lloc i facilitar el seu accés.





Per Tot Sant Cugat