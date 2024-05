L’incompliment en la seguretat laboral comporta 31 expedients al 2023

Un treballador del sector de la fusta (SFG)

Des que ha començat l’any hi ha hagut 3 accidents laborals mortals. El darrer, la setmana passada: un treballador del projecte Caldes. Són casos que investiga inspecció de Treball, que el 2023 va obrir 31 expedients sancionadors per incompliments relatius a la seguretat i salut en el treball, amb imports que s’acosten als 139 mil euros. La meitat, a la construcció. El sector amb més sinistralitat, en el qual s’han reforçat els controls. El servei va actuar en 12 accidents a requeriment de la Policia; 12 d’ofici i 7 per denúncies.

Els incompliments van estar relacionats amb la planificació de l’activitat preventiva i avaluació de riscos, equips de treball i mitjans de protecció, la vigilància de la salut i formació dels treballadors, així com els equips d’extinció d’incendis i la farmaciola.

El secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, afirma que encara poden anar més enllà. “Sempre hi ha marge de millora a nivell de les relacions laborals i seguretat i salut en el treball. Que hagi hagut recentment una mort en l’àmbit laboral ens interpel·la a tots perquè seguim treballant en la normativa laboral en el si de les empreses”. Per això, insta a les empreses a rellegir la “norma de seguretat i salut en el treball” i recorda que l’Administració ha incrementat els recursos humans “en el que portem de legislatura, ampliant de 5 a 9 les places del departament”.





Manca d’inspectors al sector públic

Les places d’inspecció de Treball costen molt cobrir-les. Actualment, Salut i Seguretat en el treball té dos inspectors i el cap d’àrea que, malgrat tot, han fet un 30% més d’inspeccions que l’any anterior.

Puy constata que “de les 9 places se n’han cobert 7. En queden dues per cobrir”. En aquest sentit, destaca que el sector privat és més atractiu per als professionals que no pas l’administració. “Tenim un cert dèficit de places en salut i seguretat en el treball perquè aquests perfils més tècnics, com els arquitectes o enginyers, tenen una sortida laboral més atractiva a nivell econòmic en el sector privat que en el públic.”