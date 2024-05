L’FC Andorra consuma el descens perdent a Oviedo (3-0)

L’Andorra ha perdut matemàticament la categoria aquest diumenge (FC Andorra)

L’aventura a la segona divisió ha acabat per a l’FC Andorra després de dues temporades, el punt i final ha estat una derrota clara contra un Oviedo que s’està jugant entrar al play-off d’ascens a la primera divisió. Els primers minuts han estat de tempteig per als dos equips. Fins al minut 28 no ha arribat la primera ocasió clara, ha estat pels asturians, amb un xut de Borja Sánchez que sortia fregant el pal.

Un minut després un dels jugadors més mítics del futbol espanyol, Santi Cazorla marxava del terreny de joc amb molèsties. Julen Lobete, al minut 39, feia l’ocasió més clara de la primera part per als andorrans quan un xut seu sortia fregant el pal. Amb el 0-0 s’arribaria al descans.

La segona part no podia començar pitjor per als del Principat, l’Oviedo s’avançava al minut 47 amb un gol del portuguès Masca a passada de l’argentí Colombatto. Iván Gil ho intentava amb un xut de falta al minut 52, però el porter local l’enviava a córner. Al minut 66 ho tornava a intentar el mateix Iván Gil, però seguia sense sort i el xut no trobava porteria.

Al minut 74, la 1a RFEF començava a ser una realitat per als pirinencs amb el segon gol de l’Oviedo obra de Paulino, el qual feia ensorrar els ànims. Uns ànims que ja no s’han aixecat i el mateix Paulino ha rematat als andorrans fent el tercer gol al minut 89 per a deixar l’FC Andorra amb el descens matemàtic.

L’última jornada de lliga, ja del tot intranscendent per als tricolors, serà el proper diumenge, 2 de juny, a les 18:30 hores, a l’Estadi Nacional, contra el Racing de Ferrol.