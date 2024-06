Botifarrada popular i gratuïta, novetat de la revetlla de Sant Joan de la Seu

Programa de la revetlla de Sant Joan a la Seu (Aj. la Seu)

La revetlla de Sant Joan a la Seu d’Urgell proposa com a novetat d’aquest any una botifarrada gratuïta que tindrà lloc el diumenge 23 de juny, a dos quarts de nou del vespre, al pàrquing Dr. Peiró. Aquest ‘sopar’ popular anirà a càrrec del Grup de Diables de l’Alt Urgell. Els actes festius per a celebrar la revetlla de Sant Joan s’iniciaran a les cinc de la tarda amb una sessió de body combat i, a les sis, una altra d’spinning, a càrrec d’Urban Sport La Seu, també al pàrquing Dr. Peiró.

Flama del Canigó. ‘El foc que agermana’

Com ja es tradició, al parc del Cadí hi tindrà lloc, a les 12 del migdia, la rebuda de la Flama del Canigó a la Seu d’Urgell a càrrec de les autoritats locals, que serà custodiada per Òmnium Cultural Alt Urgell fins a la tarda, moment del dia que començaran les activitats.

Així, cinc minuts abans de tres quarts de set de la tarda s’iniciarà la cercavila amb la Flama del Canigó a càrrec dels jugadors i jugadores de l’equip Sedis Airam, acompanyats per la Banda de Diables de l’Alt Urgell. La cercavila arrencarà des de la plaça Patalín, seguirà pel carrer Major, plaça dels Oms, Portal de Cerdanya i finalitzarà al pàrquing Dr. Peiró, a les set de la tarda amb una traca. A continuació, lliuraran la flama a les autoritats municipals per tal que la custodiïn els membres del Moto Club Ben Xops.

A un quart de vuit del vespre, representants d’Òmnium Cultural Alt Urgell llegiran públicament el manifest de Sant Joan 2024.

Després de la botifarrada popular, a tres quarts d’onze de la nit, es realitzarà una volta en moto amb la flama que s’iniciarà a la plaça de les Monges i recorrerà els carrers més cèntrics de la Seu d’Urgell.

A les onze de la nit, s’encendrà la foguera de Sant Joan, que estarà ubicada al terreny adjacent al pàrquing Dr. Peiró, a càrrec del Grup de Diables de l’Alt Urgell, i la col·laboració de Moto Club ben Xops.

Després del foc, la revetlla de Sant Joan continuarà amb el concert de Froylands i l’actuació d’Edoka Regi Dj, organitzat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Hi haurà servei de bar a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell.