Laura Fa i Marta Pontnou inauguraran la 26a Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà

Presentació de la 26a Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà (RàdioSeu)

La 26a Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà ja uns dies que ha obert les inscripcions, les quals es poden tramitar a través del web www.aucer.org. Els cursos, tallers i jornades professionals que la conformen es duran a terme del 15 al 19 de juliol.

L’alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió; la regidora d’Educació, Roser Respecte; la presidenta de l’AUCer, M. Àngels Terrones, i la vicepresidenta de Formació de l’AUCer,Anna Parés, han presentat aquesta setmana el contingut d’una edició que oferirà prop d’una vintena d’activitats formatives, entre cursos, tallers i jornades professionals.

Des de les tres institucions organitzadores –AUCer, Ajuntament de Puigcerdà i Universitat Ramon Llull– han animat tothom a triar alguna de les diverses opcions formatives que s’ofereixen i que, com ja és habitual, estan pensades per a tota mena d’alumnes, independentment del seu lloc de residència i del seu nivell d’estudis.





Cloenda a càrrec de Mònica Usart

Pel que fa a les activitats paral·leles, a la roda de premsa de presentació s’ha avançat que la conferència inaugural (15 de juliol, 20.15 h, al Museu Cerdà) se centrarà en la pressió estètica en les dones i anirà a càrrec de la periodista Laura Fa i l’assessora d’imatge i escriptora Marta Pontnou. L’acte inclourà una actuació de la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà.

Dimarts 16 de juliol es farà novament la Nit dels Estels, al Niu de l’Àliga i amb la col·laboració de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell i l’estació de muntanya de la Molina. I dimecres 17 (22h), la Nit d’Arts portarà al Parc Schierbeck l’espectacle de dansa contemporània ‘Femme’, a càrrec de la Companyia Dansart Cerdanya.

Pel que fa a l’última jornada, divendres 19 de juliol, la cloenda de la setmana universitària serà a càrrec de la meteoròloga Mònica Usart, que parlarà del canvi climàtic.





Bon ritme d’inscripcions

A la presentació s’ha avançat que la setmana universitària ja arriba amb un “bon ritme d’inscripcions”, en els seus primers dies de tramitació, i que l’oferta d’enguany presenta “un equilibri entre temes d’interès general de la població i aquelles qüestions professionals més necessàries a la Cerdanya”. Puigcerdà esdevindrà novament el campus universitari estival dels Pirineus, amb una graella formativa que combina propostes ben consolidades amb novetats. Entre aquestes segones, enguany hi ha el curs ‘Com crear vídeos amb el mòbil com un pro i compartir el teu missatge amb el món’ o el curs d’Escriptura Creativa, avalat per la reconeguda Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.

L’apartat de cursos presenta set opcions més centrades en temàtiques com el mindfulness, la figura de Sant Ignasi de Loiola, la música de Händel, la gestió dels conflictes, l’educació corporal, l’horticultura o la contractació pública al Pirineu.





Tallers

Quant als tallers, enguany estan enfocats a quatre temes de la vida quotidiana, amb sessions de poca durada i un enfocament molt pràctic. Destaca com a novetat ‘Constel·lacions familiars. Les noves relacions de parella’, on la psicòloga Sara Rodríguez ajudarà a obtenir una visió diferent sobre aquest tema, des de la mirada i la metodologia de les Constel·lacions Familiars de Bert Hellinger.

També hi haurà les propostes ‘Cuina saludable: descobrint els secrets dels fermentats vegetals’, a càrrec de l’assessor culinari d’Arsèguel Jordi Tomàs; ‘El món de la cervesa, els seus plats perfectes i l’Oktoberfest’, de la mà del cerdà Toni Cot, llicenciat en Enologia per la Universitat de Bordeus; i‘Educació financera per a no financers’, on Toni Cot i el també economista Xavier Alcázar ensenyaran a gestionar qüestions com despeses quotidianes, impostos o herències.





Jornades professionals

Un tercer eix de la setmana universitària seran les jornades professionals. Aquestes tindran una durada de 8 hores i seran encapçalades per la XXII Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica, organitzada pel Col·legi de Metges de Catalunya (COMBC) i que clourà un any més el programa. Igualment, se celebrarà la V Jornada d’Estiu de la Professió Farmacèutica (organitzada pel Col·legi de Farmacèutics de Girona) i la X Jornada de Desenvolupament Rural, enguany dedicada a la Llei dels Espais Agraris i les eines de conservació i protecció dels sòls agraris, a més de l’esdeveniment Digital Entertainment 2024, centrat en l’aplicació de les tecnologies avançades a l’oci digital.