Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Rufaca Folk Jazz Orchestra i Pep Mula, al 4t Festival Els Set Inferns

Cartell de la 4a edició dels 7 Inferns

El Festival Els Set Inferns ja ha presentat el cartell de la seva quarta edició, que tindrà lloc el 19 i 20 de juliol a la Seu d’Urgell i Montferrer. La programació inclou un total de set concerts i sis tallers musicals, a més d’un espai infantil i una fira de productes culturals i artesans.

L’esdeveniment arrencarà divendres 19 de juliol amb la xerrada “Folk i país: entre la tradició i la modernitat” (19.30 h), a la plaça dels Oms de la capital de l’Alt Urgell. L’organització de l’acte anirà a càrrec de la llibreria crítica El Refugi. A continuació (22 h), es podrà gaudir dels concerts de Pablo Martín Trio i Rufaca Folk Jazz Orchestra, acompanyats d’un sopar ofert per l’Ateneu Alt Urgell.

El gruix de la programació del festival tindrà lloc l’endemà a Montferrer. Sicut Apes (13 h), Pep Mula amb el disc ‘Elixir’ (20 h), Maria Gil Quartet (22.30 h), Hidra (00.00 h) i Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic (1.30 h), formen part del cartell musical d’enguany. Són formacions de jazz, folk i grups que experimenten i s’aproximen als dos estils.

Pel que fa als tallers formatius, aquest any seran impartits per professionals com Miguel “Pintxo” Villar (taller de jazz), Coloma Bertran (taller de folk), Maria Gil (taller de fusió), Pep Lizandra (taller de danses), Mariona del Carmen (taller de percussió) i Núria Vilarrubla (taller infantil). Les persones interessades en prendre part en aquestes activitats cal que reservin plaça a través de la web del festival alturgellenc.





Fira i activitats infantils

Els Set Inferns destaca enguany que es consolida la proposta per al públic més petit i també una novetat de l’edició passada: el taller de percussió tradicional, apte per a persones amb diferents nivells musicals. A més, els assistents podran gaudir durant la jornada d’una petita fira de productes culturals i projectes artístics i artesans de l’Alt Pirineu, així com de cerveses artesanes locals. D’aquesta manera, el festival també es proposa donar suport als diferents productors i productores de proximitat. Així mateix, durant la jornada es duran a terme diferents activitats al recinte, com ara l’espai infantil de descobriment o l’escultura amb motoserra en viu. L’espai disposarà d’una zona d’aparcament i servei de barra.