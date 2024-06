Manina Medtech, o com facilitar l’èxit de la fecundació ‘in vitro’ amb IA

Luis Manuel Artiles i Mònica Rodríguez de la Vega, fundadors de Manina Medtech (cedida)

Que l’ús de la ciència pot ajudar a portar a un nen al món amb la fecundació ‘in vitro’ és una evidència. Però, amb quina taxa d’èxit? La taxa d’embaràs per intent voreja el 40%, per la qual cosa es tracta de processos llargs i molt costosos tant econòmicament com mentalment, ja que és força comú haver de repetir el tractament. Per a augmentar el percentatge d’èxit en els processos de reproducció ‘in vitro’ ha nascut Manina Medtech, una startup catalana, impulsada per Barcelona Activa, que amb intel·ligència artificial, determina el moment en el qual l’úter de la dona és més receptiu per a realitzar la implantació de l’embrió.

“A Manina Medtech, aconseguim augmentar la taxa d’èxit en els tractaments de reproducció assistida mitjançant el desenvolupament d’un test instantani que només necessita una mostra de fluid uterí”, apunta a VIA Empresa Mónica Rodríguez de la Vega, CEO i cofundadora de l’startup, qui detalla que aquest consisteix en un sensor acoblat en un catèter de transferència que detecta un biomarcador, i que, gràcies a l’ús de la intel·ligència artificial, determina si aquest dia l’úter està en les condicions idònies per a l’èxit de la implantació de l’embrió. “D’aquesta manera, es pot realitzar la transferència en el moment en què hi ha més possibilitats d’èxit i, així, augmentar la taxa de naixements en aquesta mena de tractaments”, afegeix Rodríguez de la Vega, doctora en bioquímica i biologia Molecular.

De d·HEALTH Barcelona a Manina Medtech

El naixement de Manina Medtech va sorgir a finals de 2020 i principis de 2021 arran que Rodríguez de la Vega participés en el programa Design Health Barcelona (d·HEALTH Barcelona), impulsat per Biocat, per a fomentar la innovació i l’emprenedoria en l’àmbit de les tecnologies mèdiques sanitàries. Allà, Rodríguez de la Vega va començar a trobar necessitats clíniques no resoltes i entre elles hi havia el problema de les fallides en les transferències embrionàries. “Vaig contactar amb diferents especialistes del sector i al Dr. Julio Herrero, director del departament de Reproducció Assistida de l’Hospital Vall d’Hebron, li va interessar i va voler apostar pel projecte”. “Des de llavors, hem establert una col·laboració que ha involucrat un estudi inicial al Vall d’Hebron. Aquest estudi ha validat el nostre biomarcador i ens ha permès procedir amb la presentació d’una patent internacional per a protegir la nostra innovació”, afegeix la cofundadora de Manina Medtech, juntament amb el seu soci cofundador, Luis Manuel Artiles.

En aquest punt, la cofundadora confessa que el producte encara no ha sortit al mercat perquè continuen en assajos clínics. Així i tot, aquesta aproximació a l’àmbit sanitari va servir per a confirmar que la tecnologia de Manina Medtech podia ajudar tant en la xarxa de salut pública com en les clíniques privades de reproducció assistida. “Actualment, no existeix cap mètode que pugui realment garantir que l’úter està llest el dia de la transferència embrionària per a rebre a l’embrió”, comenta la cofundadora. L’equip de sis persones que formen part de Manina Medtech es troben poc després d’acabar els assajos clínics i acabar de desenvolupar l’algoritme de recomanació de la transferència embrionària per a aconseguir les certificacions pertinents i, així, poder sortir al mercat.





A la cerca d’una ronda de finançament d’entre 2 i 4 milions

Amb una tecnologia revolucionària com ho és la de Manina Medtech, el 2025, Rodríguez de la Vega preveu tancar una ronda de finançament d’entre 2 i 4 milions d’euros que permeti a l’empresa emergent poder resoldre un problema de salut que afecta una de cada sis parelles. Concretament, el 17,5% de la població adulta a escala mundial sofreix infertilitat segons dades de l’OMS publicades l’any 2023. “Volem acabar els assajos clínics que estem fent a 72 pacients de fecundació ‘in vitro’ a finals del 2024 o principis del 2025″, explica la cofundadora, qui espera començar a realitzar les primeres vendes el 2026.

Després de poder fer realitat un dels projectes més innovadors a Catalunya en l’àmbit de la fecundació ‘in vitro’, Rodríguez de la Vega apunta que volen continuar posicionant-se i actuar com a referents en la gestió de l’èxit d’aquests processos dins d’Espanya. “I després volem llançar-nos a la internacionalització fent el salt, primerament, a països d’Europa com Alemanya, França, Itàlia, i mercats dels Estats Units i Japó”, assegura Rodríguez de la Vega, mostrant-se molt esperançada amb el projecte.





