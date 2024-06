Quiche de verdures

Una quiche ben saborosa (Getty images)

Una quiche és una mena de pastís salat d’origen francès. Té una base de pasta brisa crua que s’omple amb una barreja molt líquida de llet, ous i farina, a la qual es poden afegir ingredients al gust, que tradicionalment es decora amb una mica de formatge ratllat abans de coure-la al forn. Aquí hi ha una recepta de quiche per a llepar-se els dits.

Ingredients

1 base de pasta brisa o pasta de full

200 g de bròquil

200 g d’espàrrecs

1 ceba mitjana, tallada a daus petits

100 g de formatge ratllat (gruyère, emmental o el que prefereixis)

3 ous

200 ml de nata líquida

Sal i pebre al gust

Oli d’oliva





Preparació

Preescalfar el forn a 180 °C.

Estendre la base de pasta brisa o pasta de full en un motlle per a quiche i punxar el fons amb una forquilla. Posar paper de forn sobre la base de la massa i omplir-la amb llegums secs (com cigrons o llenties) per a evitar que la massa s’infli en el forn. Fornejar durant uns 10 minuts, fins que la massa estigui lleugerament daurada.

Treure-la del forn i reservar.

En una paella amb una mica d’oli d’oliva, saltejar la ceba fins que estigui transparent. Afegir el bròquil tallats en trossos petits i els espàrrecs tallats en trossos també. Sofregir les verdures durant uns 5-7 minuts, fins que estiguin tendres.

En un bol, batre els ous amb la nata líquida. Afegir sal i pebre al gust.

En la base de la massa ja precuinada, repartir les verdures sofregides. Afegir el formatge ratllat per sobre de les verdures.

Abocar la mescla d’ous i nata per sobre de les verdures i el formatge.

Enfornar la quiche durant uns 25-30 minuts, o fins que la superfície estigui daurada i el centre estigui cuit (per a comprovar-ho, introduir un ganivet al centre; si surt net, ja està enllestit).

Deixar refredar lleugerament abans de tallar la quiche en porcions i servir