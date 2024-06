Una vida saludable permet controlar i evitar arrítmies

Un fonendoscopi damunt d’uns resultats d’electrocardiograma (Getty images)

Les arrítmies cardíaques, sovint conegudes com a trastorns del ritme cardíac, són anomalies en el ritme regular del cor que poden variar des de lleus a greus i poden afectar persones de totes les edats. És crucial comprendre les causes, la detecció i la prevenció d’aquestes condicions per a mantenir una salut cardíaca òptima.

La detecció d’una arrítmia pot ser complicada perquè els símptomes varien segons el tipus i la gravetat de la condició. Alguns símptomes comuns inclouen palpitacions (sensació de corrent elèctric al cor), marejos, fatiga, falta de respiració, dolor toràcic i, fins i tot, pèrdua de consciència.

Els mètodes per a detectar arrítmies poden incloure electrocardiogrames (ECG), monitors hòlter (dispositius portàtils per a un enregistrament continu del ritme cardíac durant 24-48 hores) i monitors de ritme cardíac implantables.

Les arrítmies poden tenir conseqüències serioses per a la salut. Un dels perills més greus és el risc d’un accident cerebrovascular (ACV). Quan el cor no batega correctament, els coàguls sanguinis poden formar-se a les cambres del cor i viatjar al cervell, causant un ACV. Les arrítmies també poden causar insuficiència cardíaca, que és quan el cor no pot bombejar suficient sang per a satisfer les necessitats del cos. Això pot provocar edema (retenció de líquids), falta de respiració i fatiga extrema.





Per a prevenir les arrítmies, el millor és seguir aquests consells:

Estil de vida saludable: Mantenir una dieta equilibrada, fer exercici regularment i evitar el tabac i l’excés d’alcohol pot ajudar a prevenir les arrítmies.

Gestió de l’estrès: L’estrès pot desencadenar arrítmies en persones predisposades. La pràctica d’activitats relaxants com la meditació, el ioga o la respiració profunda pot ser beneficiosa.

Control de la pressió arterial i del colesterol: Mantenir una pressió arterial saludable i uns nivells de colesterol baixos redueix el risc de desenvolupar malalties cardíaques, incloent-hi les arrítmies.

Seguiment mèdic regular: És crucial realitzar revisions mèdiques regulars per a controlar la salut cardíaca, especialment si hi ha antecedents familiars de problemes cardíacs.

Tractament: En alguns casos, el tractament amb medicaments o procediments com l’ablació o el marcapassos pot ser necessari per a controlar les arrítmies.

Educació i consciència: És important educar-se sobre les arrítmies i estar al corrent dels símptomes per a saber detectar-les i buscar ajuda mèdica quan sigui necessari.