El vi, la música  i viceversa

Sempre he pensat que el vi i la música van agafats de la mà. Per això mateix, el meu projecte personal de vins s’anomena THUNDER WINE MAKERS. El Wine Makers, significa creadors de vins. El Thunder, té l’origen en la cançó dels AC/DC Thunderstruck. Els rockeros ja saben quina és. Els que no, segurament l’han sentida alguna vegada. Un riff de guitarra que es clava, fins i tot el sents en moments que no sona, una estructura simple però contundent, que t’omple d’energia i de ganes i una veu que et fa vibrar.

Ja anirem descobrint el projecte poc a poc, ara, centrem-nos en la música.

Com us he dit, nosaltres fem creacions de vins i, ho fem a partir de la música que ens agrada, en aquest cas el rock and roll.

Crear un vi, molt sovint té paral·lelismes amb un grup de música. Imagineu-vos una bateria, un baix, dues guitarres i les veus. Cadascú és necessari en tocar un tema. Hi ha la base rítmica, amb el baix i la bateria, que donaran l’estructura a la cançó, hi ha les guitarres, que acompanyaran i també aportaran solos i arpegis i després tenim les veus que acabaran d’arrodonir aquesta cançó, donant-li més suavitat, fragilitat i fins hi tot vibració.

Ara fem-ho al revés. Imagineu-vos que anem a fer un Cupatge amb el vi. Tindrem varietats que ens donaran estructura, seran la nostra base rítmica, com pot ser una Carinyena, li afegirem les nostres guitarres que serà una Garnatxa, acompanyant la Carinyena i afegint-li especiats i frescor. I per arrodonir el nostre cupatge/cançó li afegirem la Syrah, fent de vocalista i harmonitzant tot el conjunt.

L’últim vi que hem creat, aviat sortirà al mercat, l’hem creat buscant les sensacions i l’energia que ens donava el Highway Star dels Deep Purple (important que sigui el tema del Made in Japan!!).

Tot i el que el vi, és la meva feina, la meva afició és intentar fer música. Dic intentar perquè cada cop tenim menys temps per quedar per assajar i anem posposant les trobades.

En aquest cas, ens diem NUUS, no us sabria dir si el que fem (tot temes propis), ho podríem comparar amb vins del Montsant, Priorat, Bordeaux o Bourgogne. Possiblement siguem varietats trobades, fins i tot bordes, o som un vi a doll però el resultat ens sembla prou gratificant i “Cupatgem” molt bé els quatre que en formem part.

Diuen els estudis, que si beus vi amb una música que t’agrada, aquest vi t’agrada molt més.

Però, i agafar un vi que t’agradi i una música dolenta (no diré estils) pot espatllar el vi?

Que hi ha varietats que s’adapten a un tipus de música o un altre.

Crec que el millor maridatge és, obrir una ampolla, posar aquella música que ens agradi i gaudir de les dues coses alhora.

Ep!! i si voleu “tastar” els NUUS, els trobareu a totes les plataformes musicals del moment!! em sembla que acaben de sortir de la criança en bóta!!

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012