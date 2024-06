La Seu autoritzarà l’obertura del nou supermercat quan es faci la recepció de les obres d’urbanització

Una de les marquesines instal·lades a la zona del futur supermercat Aldi, a la Seu (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell autoritzarà l’obertura del nou supermercat de la cadena Aldi “només” quan s’hagi fet el tràmit de recepció de les obres d’urbanització i, per tant, s’hagin acabat tots els treballs previs al voltant de l’establiment. Al ple municipal d’aquesta setmana l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha volgut subratllar que el recinte comercial, a l’entrada est de la ciutat, no podrà obrir aquesta setmana entrant si no ha completat aquesta passa imprescindible per a l’estrena de qualsevol equipament d’aquestes característiques.

Ho afirmava en resposta al fet que Aldi ha anunciat públicament que farà la inauguració aquest dimarts vinent, dia 18; és a dir, de forma imminent. En aquest sentit, Barrera ha dit que aquesta data concreta s’ha comunicat de manera “unilateral” i sense consultar-ho prèviament a l’Ajuntament, que sosté que per a obrir han d’haver fet la recepció total de les obres i que, si no ho poden garantir, hauran d’esperar uns dies més. El batlle urgellenc hi ha afegit que també hauran d’haver rebut el vistiplau a tots els informes sectorials.

També en relació a l’obertura d’aquest supermercat i d’un altre de la cadena Bon Preu-Esclat d’aquí a poc temps, Joan Barrera s’ha referit a la instal·lació de marquesines a pocs metres, a tocar del parc de Bombers, que ha causat sorpresa entre molts veïns. Barrera ha informat que quan es va començar la urbanització, com a condició per a concedir la llicència d’obertura als dos centres, la Direcció General de Comerç de la Generalitat va exigir-los la creació d’una línia de bus que connecti aquesta zona amb el centre de la ciutat.

Sobre aquesta mesura establerta pel Govern català, Barrera ha volgut matisar que de la connexió se n’han de fer càrrec exclusivament aquests supermercats i que, per tant, no comportarà cap despesa per part de l’Ajuntament. A més a més, ha avançat que han encarregat un estudi jurídic per a determinar si es pot revocar aquest requisit i evitar que es posin en marxa aquestes línies, perquè l’equip de Govern municipal considera que anirien en perjudici del comerç local i volen evitar qualsevol mesura “que incentivi la compra als afores” per part de veïns de la ciutat.